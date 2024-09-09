«Была студенткой»: уголовное прошлое опекунши, обвиняемой в убийстве Далера Бобиева

Обвиняемая в убийстве шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга опекунша Вероника Наумова, будучи студенткой, уже имела проблемы с законом. В 2008 году она попала под суд за кражу имущества в одной из квартир Новокузнецка. Информацию URA.RU подтвердили два источника, близких к следствию.
«В мае 2008-го Наумова зашла в квартиру по улице 40 лет ВЛКСМ в Заводском районе Новокузнецка и стащила сотовый телефон у спящего мужчины и скрылась. Ущерб составил около четырех тысяч рублей. Позже Наумову задержали, сотовый нашли. Началось судебное разбирательство, на время которого она находилась под подпиской о невыезде. В итоге суд закончился примирением сторон, Наумова возместила ущерб», — описал события первый собеседник агентства. Постановление о прекращении уголовного дела имеется в распоряжении URA.RU.
По словам второго, у Наумовой на тот момент была другая фамилия. Сама она училась на втором курсе Новокузнецкого педагогического колледжа. «Это был ее первый проступок. Как покажет время, жизнь ее ничему не научила», — добавил собеседник.
После этих событий Наумова переехала в Екатеринбург. Летом 2023 года она попала под стражу по обвинению в убийстве Далера Бобиева. Сначала она заявила, что мальчик сбежал из дома. Несколько дней сотни волонтеров и полицейских искали малыша по всему городу. Тело нашли в гараже Наумовых. В ходе следствия выяснилось, что к трагедии может быть причастна не только Вероника, но и ее супруг Александр и племянник Данил Егольников. Подробности истории — в сюжете URA.RU.
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