Житель Воронежа попался на финансировании СБУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о госизмене
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о госизмене Фото:

Сотрудники ФСБ задержали жителя Воронежа за финансирование СБУ. Об этом рассказали в национальном антитеррористическом комитете.

«[Задержанный] установил контакт с представителями иностранных спецслужб, после чего осуществил денежные переводы в криптовалюте на счета военизированного объединения, созданного под контролем ГУР МО Украины», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале «Антитеррор СК».

Выяснилось, что мужчина общался с украинской стороной в мессенджере Telegram. В настоящее время в отношении воронежца возбуждено уголовное дело о государственной измене. Задержанный был заключен под стражу.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ по Луганской Народной Республике задержали жителя Старобельска. Его подозревают в том, что он передавал украинским спецслужбам секретную информацию о местоположении российских военных подразделений в ЛНР. По имеющейся информации, он помогал вооруженным силам противника. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники ФСБ задержали жителя Воронежа за финансирование СБУ. Об этом рассказали в национальном антитеррористическом комитете. «[Задержанный] установил контакт с представителями иностранных спецслужб, после чего осуществил денежные переводы в криптовалюте на счета военизированного объединения, созданного под контролем ГУР МО Украины», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале «Антитеррор СК». Выяснилось, что мужчина общался с украинской стороной в мессенджере Telegram. В настоящее время в отношении воронежца возбуждено уголовное дело о государственной измене. Задержанный был заключен под стражу. Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ по Луганской Народной Республике задержали жителя Старобельска. Его подозревают в том, что он передавал украинским спецслужбам секретную информацию о местоположении российских военных подразделений в ЛНР. По имеющейся информации, он помогал вооруженным силам противника. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...