Житель Воронежа попался на финансировании СБУ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Воронежа за финансирование СБУ. Об этом рассказали в национальном антитеррористическом комитете.
«[Задержанный] установил контакт с представителями иностранных спецслужб, после чего осуществил денежные переводы в криптовалюте на счета военизированного объединения, созданного под контролем ГУР МО Украины», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале «Антитеррор СК».
Выяснилось, что мужчина общался с украинской стороной в мессенджере Telegram. В настоящее время в отношении воронежца возбуждено уголовное дело о государственной измене. Задержанный был заключен под стражу.
Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ по Луганской Народной Республике задержали жителя Старобельска. Его подозревают в том, что он передавал украинским спецслужбам секретную информацию о местоположении российских военных подразделений в ЛНР. По имеющейся информации, он помогал вооруженным силам противника. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.