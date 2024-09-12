В Челябинск привезут 12 кукольных спектаклей для взрослых. Афиша

13 сентября 2024 в 13:33 Размер текста - 17 +

Посетить некоторые кукольные спектакли фестиваля можно с 12 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске с 17 по 21 октября стартует 11 Международный фестиваль кукольных спектаклей для взрослого зрителя «Соломенный жаворонок». На сцене городских театров 12 постановок покажут артисты из Китая, Казахстана, России и Беларуси. Об этом сообщается в соцсетях театра кукол имени Вольховского. «IX Международный фестиваль „Соломенный жаворонок“ представит спектакли, поставленные за два предыдущих театральных сезона. Гостей ожидает обширная география от Шанхая до Могилева, от Сургута до Москвы. Разнообразные жанры: мюзиклы и мелодрама, комедии и драмы, детективное расследование и исторический парафраз, клоунада и античный квест, фрик-кабаре и пост-хоррор», — сообщили в паблике «Челябинский театр кукол имени Вольховского» в соцсети «ВКонтакте». Фестиваль кукольных спектаклей проводится один раз в два года. Тема слета театралов в 2024 году — «Нормальные герои всегда идут в обход». В четверг, 17 октября, состоится открытие фестиваля и показ спектакля «Дон Жуан». В этот же день в Камерном театре выступят артисты из Вологды с мюзиклом «Удачи, Марк!». Во второй день в челябинском кукольном театре покажут постановки актеров из Шанхая и Москвы — драму «Растущая боль» и «Белый пароход». В субботу, 19 октября, свои работы представят театры из Саратова, Томска и Перми. Будут представлены: драма «Друг мой» и «Быть Пенелопой», комедия «Лес» и детектив «Бесприданница. Островский». Три постановки покажут 20 октября. От могилевского театра «Петр I — жизнь и деяния», клоунада «Топ-топ» от челябинского дуэта Duet NEBOLET и античный квест или 12 шагов к успеху от театра «Петрушка». В последние два дня фестиваля покажут фрик-кабаре «Гуинплен. Погружение» от театра из Казахстана и пост-хоррор «I&M» (Иоганнес и Маргарет) от артистов из Ростова-на-Дону. Возрастное ограничение посещения спектаклей от 12 до 18 лет. Челябинск примет актеров театра из четырех стран «Челябинский театр кукол им. В. Вольховского», VK Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске с 17 по 21 октября стартует 11 Международный фестиваль кукольных спектаклей для взрослого зрителя «Соломенный жаворонок». На сцене городских театров 12 постановок покажут артисты из Китая, Казахстана, России и Беларуси. Об этом сообщается в соцсетях театра кукол имени Вольховского. «IX Международный фестиваль „Соломенный жаворонок“ представит спектакли, поставленные за два предыдущих театральных сезона. Гостей ожидает обширная география от Шанхая до Могилева, от Сургута до Москвы. Разнообразные жанры: мюзиклы и мелодрама, комедии и драмы, детективное расследование и исторический парафраз, клоунада и античный квест, фрик-кабаре и пост-хоррор», — сообщили в паблике «Челябинский театр кукол имени Вольховского» в соцсети «ВКонтакте». Фестиваль кукольных спектаклей проводится один раз в два года. Тема слета театралов в 2024 году — «Нормальные герои всегда идут в обход». В четверг, 17 октября, состоится открытие фестиваля и показ спектакля «Дон Жуан». В этот же день в Камерном театре выступят артисты из Вологды с мюзиклом «Удачи, Марк!». Во второй день в челябинском кукольном театре покажут постановки актеров из Шанхая и Москвы — драму «Растущая боль» и «Белый пароход». В субботу, 19 октября, свои работы представят театры из Саратова, Томска и Перми. Будут представлены: драма «Друг мой» и «Быть Пенелопой», комедия «Лес» и детектив «Бесприданница. Островский». Три постановки покажут 20 октября. От могилевского театра «Петр I — жизнь и деяния», клоунада «Топ-топ» от челябинского дуэта Duet NEBOLET и античный квест или 12 шагов к успеху от театра «Петрушка». В последние два дня фестиваля покажут фрик-кабаре «Гуинплен. Погружение» от театра из Казахстана и пост-хоррор «I&M» (Иоганнес и Маргарет) от артистов из Ростова-на-Дону. Возрастное ограничение посещения спектаклей от 12 до 18 лет.