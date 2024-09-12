ММК отказался взыскивать с партнера в Узбекистане 75 миллионов рублей

Магнитогорский меткомбинат (ММК, Челябинская область) не стал взыскивать с партнера в Узбекистане 75,5 млн рублей. Как следует из документов арбитражного суда региона, стороны подписали мировое соглашение
«Утвердить мировое соглашение между истцом ПАО „Магнитогорский металлургический комбинат“ и СП ООО „Uzsungwoo“. Производство по делу прекратить», — отмечено в определении суда.
В августе 2018 года стороны подписали договор. ММК поставил продукцию, за которую оплаты не получил. Сумма основного долга была небольшой — 7,145 млн рублей. Остальное комбинат насчитал в качестве неустойки за несвоевременную оплату.
Согласно подписанному соглашению, ММК отказался требовать неустойку, претендуя лишь на погашение основной задолженности. В свою очередь партнер из Узбекистана отозвал иск на 16,664 млн рублей. Претензии предъявлялись из-за недовольства качеством полученного металлопроката. Свой процесс ММК начал в сентябре 2023 года.
Всего узбекистанским партнерам было выставлено шесть счетов. В случае невыполнения обязательств по оплате сумма задолженность будет взыскана с них в принудительном порядке.
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