В Чебаркуле Челябинской области для детей установили горку, скаты которой направлены на проезжую часть. Об этом рассказали в региональном отделении «Народного фронта».
«Горка без безопасного покрытия и в сомнительном месте установлена на улице Карпенко позади дома №17. С горки, скаты которой ведут под колеса машин, сразу же начали кататься дети», — сообщили общественники в своем telegram-канале.
Народный фронт обратился в администрацию Чебаркуля с требованием привести детскую конструкцию в нормативное состояние. Общественники утверждают, что данная горка угрожает безопасности детей. URA.RU направило запрос в мэрию Чебаркуля, ответ ожидается.
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