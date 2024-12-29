29 декабря 2024
28 декабря 2024

Для челябинских детей построили экстремальную горку со скатом на проезжую часть. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Скаты горки ведут под колеса машин
Скаты горки ведут под колеса машин Фото:

В Чебаркуле Челябинской области для детей установили горку, скаты которой направлены на проезжую часть. Об этом рассказали в региональном отделении «Народного фронта».

«Горка без безопасного покрытия и в сомнительном месте установлена на улице Карпенко позади дома №17. С горки, скаты которой ведут под колеса машин, сразу же начали кататься дети», — сообщили общественники в своем telegram-канале.

Народный фронт обратился в администрацию Чебаркуля с требованием привести детскую конструкцию в нормативное состояние. Общественники утверждают, что данная горка угрожает безопасности детей. URA.RU направило запрос в мэрию Чебаркуля, ответ ожидается.

Активисты Народного фронта сделали запрос в мэрию Чебаркуля
Активисты Народного фронта сделали запрос в мэрию Чебаркуля
Фото:

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В Чебаркуле Челябинской области для детей установили горку, скаты которой направлены на проезжую часть. Об этом рассказали в региональном отделении «Народного фронта». «Горка без безопасного покрытия и в сомнительном месте установлена на улице Карпенко позади дома №17. С горки, скаты которой ведут под колеса машин, сразу же начали кататься дети», — сообщили общественники в своем telegram-канале. Народный фронт обратился в администрацию Чебаркуля с требованием привести детскую конструкцию в нормативное состояние. Общественники утверждают, что данная горка угрожает безопасности детей. URA.RU направило запрос в мэрию Чебаркуля, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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