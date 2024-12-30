30 декабря 2024
29 декабря 2024

Жена челябинского губернатора презентовала бойцам СВО пикап. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Благотворительный вечер «Добрые сердца». Челябинск, топ, текслер ирина
Ирина Текслер поблагодарила жителей региона и бизнес за участие в сборе помощи бойцам СВО Фото:

Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер передала участнику специальной военной операции автомобиль с открытым грузовым отделением. Машина отправится для помощи бойцам в Донецкую Народную Республику.

«Наш земляк Вадим прибыл в Челябинск в свой недолгий отпуск. Под Новый мы ему вручили машину „УАЗ-Пикап“, который он сразу после Нового года повезет к ребятам в ВЧ 87441, 80 танковый полк нашей 90 танковой дивизии на Донецкое направление», — написала Ирина Текслер в своем telegram-канале.

Она отметила, что «Фонд 2020» и крупный автодилер отправили военным три автомобиля за 2024 год. Супруга губернатора также поблагодарила жителей и бизнес за участие в сборе и отправке помощи бойцам СВО.

Как URA.RU писало ранее, в преддверии Нового года Алексей и Ирина Текслер исполнили желания детей в рамках проекта «Елка желаний». Они вручили подарки трем детям из Челябинской области. Также супруга губернатора приняла участие в «Елке желаний» для диких зверей.

Это третий автомобиль, отправленный на фронт «Фондом 2020» и крупным автодилером
Это третий автомобиль, отправленный на фронт «Фондом 2020» и крупным автодилером

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Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер передала участнику специальной военной операции автомобиль с открытым грузовым отделением. Машина отправится для помощи бойцам в Донецкую Народную Республику. «Наш земляк Вадим прибыл в Челябинск в свой недолгий отпуск. Под Новый мы ему вручили машину „УАЗ-Пикап“, который он сразу после Нового года повезет к ребятам в ВЧ 87441, 80 танковый полк нашей 90 танковой дивизии на Донецкое направление», — написала Ирина Текслер в своем telegram-канале. Она отметила, что «Фонд 2020» и крупный автодилер отправили военным три автомобиля за 2024 год. Супруга губернатора также поблагодарила жителей и бизнес за участие в сборе и отправке помощи бойцам СВО. Как URA.RU писало ранее, в преддверии Нового года Алексей и Ирина Текслер исполнили желания детей в рамках проекта «Елка желаний». Они вручили подарки трем детям из Челябинской области. Также супруга губернатора приняла участие в «Елке желаний» для диких зверей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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