Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер передала участнику специальной военной операции автомобиль с открытым грузовым отделением. Машина отправится для помощи бойцам в Донецкую Народную Республику.
«Наш земляк Вадим прибыл в Челябинск в свой недолгий отпуск. Под Новый мы ему вручили машину „УАЗ-Пикап“, который он сразу после Нового года повезет к ребятам в ВЧ 87441, 80 танковый полк нашей 90 танковой дивизии на Донецкое направление», — написала Ирина Текслер в своем telegram-канале.
Она отметила, что «Фонд 2020» и крупный автодилер отправили военным три автомобиля за 2024 год. Супруга губернатора также поблагодарила жителей и бизнес за участие в сборе и отправке помощи бойцам СВО.
Как URA.RU писало ранее, в преддверии Нового года Алексей и Ирина Текслер исполнили желания детей в рамках проекта «Елка желаний». Они вручили подарки трем детям из Челябинской области. Также супруга губернатора приняла участие в «Елке желаний» для диких зверей.
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