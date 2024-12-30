Жена челябинского губернатора презентовала бойцам СВО пикап. Фото

31 декабря 2024 в 00:52 Размер текста - 17 +

Ирина Текслер поблагодарила жителей региона и бизнес за участие в сборе помощи бойцам СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер передала участнику специальной военной операции автомобиль с открытым грузовым отделением. Машина отправится для помощи бойцам в Донецкую Народную Республику. «Наш земляк Вадим прибыл в Челябинск в свой недолгий отпуск. Под Новый мы ему вручили машину „УАЗ-Пикап“, который он сразу после Нового года повезет к ребятам в ВЧ 87441, 80 танковый полк нашей 90 танковой дивизии на Донецкое направление», — написала Ирина Текслер в своем telegram-канале. Она отметила, что «Фонд 2020» и крупный автодилер отправили военным три автомобиля за 2024 год. Супруга губернатора также поблагодарила жителей и бизнес за участие в сборе и отправке помощи бойцам СВО. Как URA.RU писало ранее, в преддверии Нового года Алексей и Ирина Текслер исполнили желания детей в рамках проекта «Елка желаний». Они вручили подарки трем детям из Челябинской области. Также супруга губернатора приняла участие в «Елке желаний» для диких зверей. Это третий автомобиль, отправленный на фронт «Фондом 2020» и крупным автодилером Фото из telegram-канала Ирины Текслер Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер передала участнику специальной военной операции автомобиль с открытым грузовым отделением. Машина отправится для помощи бойцам в Донецкую Народную Республику. «Наш земляк Вадим прибыл в Челябинск в свой недолгий отпуск. Под Новый мы ему вручили машину „УАЗ-Пикап“, который он сразу после Нового года повезет к ребятам в ВЧ 87441, 80 танковый полк нашей 90 танковой дивизии на Донецкое направление», — написала Ирина Текслер в своем telegram-канале. Она отметила, что «Фонд 2020» и крупный автодилер отправили военным три автомобиля за 2024 год. Супруга губернатора также поблагодарила жителей и бизнес за участие в сборе и отправке помощи бойцам СВО. Как URA.RU писало ранее, в преддверии Нового года Алексей и Ирина Текслер исполнили желания детей в рамках проекта «Елка желаний». Они вручили подарки трем детям из Челябинской области. Также супруга губернатора приняла участие в «Елке желаний» для диких зверей.