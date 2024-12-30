Комментатор Губерниев поздравил златоустовцев с Новым годом. Видео

30 декабря 2024 в 23:47 Размер текста - 17 +

Губерниев пригласил на финал кубка России по биатлону Фото: Илья Московец © URA.RU Российский комментатор Дмитрий Губерниев поздравил жителей Златоуста Челябинской области с Новым годом. Видео опубликовал на своей странице в соцсетях глава города Олег Решетников. «Мой дорогой, мой любимый, мой фантастический Златоуст. Поздравляю от всей души с наступающим новым годом. Желаю всего самого доброго: здоровья, удачи, мирного неба над головой», — пожелал Губерниев. Журналист также анонсировал финал кубка России по биатлону, который пройдет в Златоусте с 7 по 9 марта. Он отметил, что бригада «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» прибудет в город для освещения соревнований. Комментатор добавил, что помимо спортивной части, болельщиков ждет культурная программа — выступление группы «Guber Band», в которой он солирует. Как URA.RU писало ранее, Дмитрий Губерниев комментировал биатлон и лыжные гонки в рамках Всероссийской Спартакиады 2024 года в Златоусте. Тогда он сравнил соревнования с Олимпиадой в Сочи в 2014 году. После окончания масс-старта спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» устроил большую фотосессию со своими фанатами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский комментатор Дмитрий Губерниев поздравил жителей Златоуста Челябинской области с Новым годом. Видео опубликовал на своей странице в соцсетях глава города Олег Решетников. «Мой дорогой, мой любимый, мой фантастический Златоуст. Поздравляю от всей души с наступающим новым годом. Желаю всего самого доброго: здоровья, удачи, мирного неба над головой», — пожелал Губерниев. Журналист также анонсировал финал кубка России по биатлону, который пройдет в Златоусте с 7 по 9 марта. Он отметил, что бригада «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» прибудет в город для освещения соревнований. Комментатор добавил, что помимо спортивной части, болельщиков ждет культурная программа — выступление группы «Guber Band», в которой он солирует. Как URA.RU писало ранее, Дмитрий Губерниев комментировал биатлон и лыжные гонки в рамках Всероссийской Спартакиады 2024 года в Златоусте. Тогда он сравнил соревнования с Олимпиадой в Сочи в 2014 году. После окончания масс-старта спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» устроил большую фотосессию со своими фанатами.