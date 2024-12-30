Доллар резко подскочил выше 110 рублей

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Курс доллара поднялся выше 110 рублей
Курс доллара поднялся выше 110 рублей Фото:

Курс доллара превысил отметку в 110 рублей. Об этом свидетельствует информация на международном валютном рынке Forex.

Согласно последним данным торгов, американская валюта укрепилась, показав рост более чем на 4,5%. Рост стоимости доллара на сегодняшних торгах может быть связан с нестабильностью на внутреннем рынке и изменениями в мировой экономической ситуации.

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Курс доллара превысил отметку в 110 рублей. Об этом свидетельствует информация на международном валютном рынке Forex. Согласно последним данным торгов, американская валюта укрепилась, показав рост более чем на 4,5%. Рост стоимости доллара на сегодняшних торгах может быть связан с нестабильностью на внутреннем рынке и изменениями в мировой экономической ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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