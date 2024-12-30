Доллар резко подскочил выше 110 рублей

Курс доллара поднялся выше 110 рублей
Курс доллара превысил отметку в 110 рублей. Об этом свидетельствует информация на международном валютном рынке Forex.
Согласно последним данным торгов, американская валюта укрепилась, показав рост более чем на 4,5%. Рост стоимости доллара на сегодняшних торгах может быть связан с нестабильностью на внутреннем рынке и изменениями в мировой экономической ситуации.
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