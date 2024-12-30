30 декабря 2024

Украинцев по ТВ предупредили об угрозе «Орешника» после хакерской атаки

© Служба новостей «URA.RU»
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Хакер, IT (иллюстрации), хакеры, программирование, компьютеры, взлом, системный администратор, айтишник, компьютерный вирус, хакерская атака, ddos атака, компьютерные сети
Украинское ТВ атаковали хакеры Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Хакерской атаке подверглись украинские телевизионные каналы, в результате чего началась трансляция предупреждений о предстоящей угрозе «Орешника» в ближайшее время. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Хакеры взломали украинское ТВ и транслируют предупреждение об угрозе „Орешника“ в ближайшие часы», — говорится в telegram-канале издания. C какой территории был произведен взлом, повлекший появление сообщений на украинских телевизионных ресурсах, не уточняется.

В связи с этим СМИ начали публиковать видеоматериалы и фотографии, предупреждающие о возможности ракетного удара по Украине в ближайшее время. Украинские власти не комментировали данный инцидент.

Как ранее писало URA.RU, президент РФ Владимир Путин рассказал, что Россия не будет спешить с выпуском баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Но применит ее в случае необходимости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности разместить на своей территории около десятка новых российских ракетных комплексов «Орешник», пишет телеканал 360.

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Хакерской атаке подверглись украинские телевизионные каналы, в результате чего началась трансляция предупреждений о предстоящей угрозе «Орешника» в ближайшее время. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». «Хакеры взломали украинское ТВ и транслируют предупреждение об угрозе „Орешника“ в ближайшие часы», — говорится в telegram-канале издания. C какой территории был произведен взлом, повлекший появление сообщений на украинских телевизионных ресурсах, не уточняется. В связи с этим СМИ начали публиковать видеоматериалы и фотографии, предупреждающие о возможности ракетного удара по Украине в ближайшее время. Украинские власти не комментировали данный инцидент. Как ранее писало URA.RU, президент РФ Владимир Путин рассказал, что Россия не будет спешить с выпуском баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Но применит ее в случае необходимости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности разместить на своей территории около десятка новых российских ракетных комплексов «Орешник», пишет телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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