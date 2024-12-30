Украинцев по ТВ предупредили об угрозе «Орешника» после хакерской атаки

31 декабря 2024 в 01:11 Размер текста - 17 +

Украинское ТВ атаковали хакеры Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Хакерской атаке подверглись украинские телевизионные каналы, в результате чего началась трансляция предупреждений о предстоящей угрозе «Орешника» в ближайшее время. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». «Хакеры взломали украинское ТВ и транслируют предупреждение об угрозе „Орешника“ в ближайшие часы», — говорится в telegram-канале издания. C какой территории был произведен взлом, повлекший появление сообщений на украинских телевизионных ресурсах, не уточняется. В связи с этим СМИ начали публиковать видеоматериалы и фотографии, предупреждающие о возможности ракетного удара по Украине в ближайшее время. Украинские власти не комментировали данный инцидент. Как ранее писало URA.RU, президент РФ Владимир Путин рассказал, что Россия не будет спешить с выпуском баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Но применит ее в случае необходимости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности разместить на своей территории около десятка новых российских ракетных комплексов «Орешник», пишет телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хакерской атаке подверглись украинские телевизионные каналы, в результате чего началась трансляция предупреждений о предстоящей угрозе «Орешника» в ближайшее время. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». «Хакеры взломали украинское ТВ и транслируют предупреждение об угрозе „Орешника“ в ближайшие часы», — говорится в telegram-канале издания. C какой территории был произведен взлом, повлекший появление сообщений на украинских телевизионных ресурсах, не уточняется. В связи с этим СМИ начали публиковать видеоматериалы и фотографии, предупреждающие о возможности ракетного удара по Украине в ближайшее время. Украинские власти не комментировали данный инцидент. Как ранее писало URA.RU, президент РФ Владимир Путин рассказал, что Россия не будет спешить с выпуском баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Но применит ее в случае необходимости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности разместить на своей территории около десятка новых российских ракетных комплексов «Орешник», пишет телеканал 360.