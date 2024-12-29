29 декабря 2024

«Металлург» одержал победу в тяжелом матче с «Авангардом»

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Голкипера «Металлурга» играл хладнокровно (фото из архива)
Голкипера «Металлурга» играл хладнокровно (фото из архива) Фото:

Магнитогорский «Металлург» одержал в Омске победу в тяжелом матче с «Авангардом» со счетом 2:1. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Тяжелым для магнитогорцев получился второй период: омичи проводили длительные и весьма опасные атаки. Оставшееся время матча хозяева льда с пустыми воротами пытались сравнять счет 2:1 и перевести игру в овертайм. Оборонительные действия „Металлурга“ нивелировали все попытки „Авангарда“», — заявляет пресс-служба ХК «Металлург».

Отмечается, что голкипер «Металлурга» Александр Смолин играл хладнокровно и уверенно. Особенно в середине периода, когда омичи получили шанс играть в большинстве.

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Магнитогорский «Металлург» одержал в Омске победу в тяжелом матче с «Авангардом» со счетом 2:1. Об этом сообщает пресс-служба клуба. «Тяжелым для магнитогорцев получился второй период: омичи проводили длительные и весьма опасные атаки. Оставшееся время матча хозяева льда с пустыми воротами пытались сравнять счет 2:1 и перевести игру в овертайм. Оборонительные действия „Металлурга“ нивелировали все попытки „Авангарда“», — заявляет пресс-служба ХК «Металлург». Отмечается, что голкипер «Металлурга» Александр Смолин играл хладнокровно и уверенно. Особенно в середине периода, когда омичи получили шанс играть в большинстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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