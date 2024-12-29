«Металлург» одержал победу в тяжелом матче с «Авангардом»

Магнитогорский «Металлург» одержал в Омске победу в тяжелом матче с «Авангардом» со счетом 2:1. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Тяжелым для магнитогорцев получился второй период: омичи проводили длительные и весьма опасные атаки. Оставшееся время матча хозяева льда с пустыми воротами пытались сравнять счет 2:1 и перевести игру в овертайм. Оборонительные действия „Металлурга“ нивелировали все попытки „Авангарда“», — заявляет пресс-служба ХК «Металлург».
Отмечается, что голкипер «Металлурга» Александр Смолин играл хладнокровно и уверенно. Особенно в середине периода, когда омичи получили шанс играть в большинстве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!