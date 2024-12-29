29 декабря 2024

Жена челябинского губернатора исполнила желания зверей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ирина Текслер призвала челябинцев сделать доброе дело для «меньших братьев»
Ирина Текслер призвала челябинцев сделать доброе дело для «меньших братьев» Фото:

Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер приняла участие в «Елке желаний» для диких зверей в приюте «Спаси меня», основанным ветеринаром Кареном Даллакяном. Об этом она сообщила в социальных сетях.

«„Елку желаний“ для своих подопечных организовал фонд. На ней можно узнать, чему рады лев Шираз, попугай Кеша и обезьяна Мартин. А также еноты, лисы, совы и все остальные», — об этом Ирина Текслер сообщила в своем telegram-канале. 

По ее словам, животные мечтают о вкусном корме и когтеточках. Накормить зверей ей помогли ребята из челябинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Возрождение».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер приняла участие в «Елке желаний» для диких зверей в приюте «Спаси меня», основанным ветеринаром Кареном Даллакяном. Об этом она сообщила в социальных сетях. «„Елку желаний“ для своих подопечных организовал фонд. На ней можно узнать, чему рады лев Шираз, попугай Кеша и обезьяна Мартин. А также еноты, лисы, совы и все остальные», — об этом Ирина Текслер сообщила в своем telegram-канале.  По ее словам, животные мечтают о вкусном корме и когтеточках. Накормить зверей ей помогли ребята из челябинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Возрождение».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...