Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер приняла участие в «Елке желаний» для диких зверей в приюте «Спаси меня», основанным ветеринаром Кареном Даллакяном. Об этом она сообщила в социальных сетях.
«„Елку желаний“ для своих подопечных организовал фонд. На ней можно узнать, чему рады лев Шираз, попугай Кеша и обезьяна Мартин. А также еноты, лисы, совы и все остальные», — об этом Ирина Текслер сообщила в своем telegram-канале.
По ее словам, животные мечтают о вкусном корме и когтеточках. Накормить зверей ей помогли ребята из челябинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Возрождение».
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