Названа самая востребованная европейская машина с пробегом в Челябинской области

Volkswagen стал самой востребованной европейской маркой машин с пробегом в Челябинской области осенью 2024 года. Она занимает первое место по доле спроса среди брендов авто этой части света в регионе. Таковы результаты исследования сервиса «Авито Авто».
«По доле в спросе в Челябинской области лидирует марка Volkswagen с показателем 4,08%. На втором месте расположился Renault с долей 3,04%, а замыкает тройку Mercedes-Benz (2,79%)», — говорится в исследовании. Его авторы отметили, что интерес к европейским автомобилям в регионе сохраняется стабильным.
Анализ платформы показал, что спрос на машины европейских брендов с пробегом в сентябре—ноябре 2024 года в Челябинской области вырос на три процента по сравнению с летним периодом. Средняя цена на такие автомобили составила около одного миллиона рублей. Среди наиболее популярных моделей Renault Logan, Volkswagen Polo, Skoda Octavia, BMW пятой серии, а также Opel Astra.
Как сообщало URA.RU ранее, в регионе назвали самые покупаемые легковушки. Первые четыре места моделей по спросу в ноябре 2024 года заняли машины марки ВАЗ (LADA).
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