29 декабря 2024
28 декабря 2024

ФСБ выступила со спецобращением к челябинцам

© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники действуют от имени спецслужб
Мошенники действуют от имени спецслужб Фото:

УФСБ России по Челябинской области выступила со специальным обращается к жителям региона. В нем она просит граждан проявлять бдительность, чтобы не стать пособниками террористов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В органы безопасности нередко поступают обращения от граждан, которые впали в сети мошенников. Эти злоумышленники обладают глубокими знаниями в области психологии и мастерски манипулируют эмоциями людей. Аферисты могут использовать номера телефонов, указанные на официальных порталах государственных служб и органов безопасности. Для усиления доверия они нередко предъявляют поддельные документы Федеральной службы безопасности РФ и толкают на преступления террористической направленности», — сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

Отмечается, что в последнее время мошенники все чаще заявляют гражданам, что с их банковских счетов и карт были произведены переводы за границу якобы в целях спонсирования экстремистской деятельности и терроризма. При этом они угрожают привлечением к ответственности за данные действия. Целью таких мошеннических схем становится не только получение денег, но и провокация к совершению терактов. 

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УФСБ России по Челябинской области выступила со специальным обращается к жителям региона. В нем она просит граждан проявлять бдительность, чтобы не стать пособниками террористов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В органы безопасности нередко поступают обращения от граждан, которые впали в сети мошенников. Эти злоумышленники обладают глубокими знаниями в области психологии и мастерски манипулируют эмоциями людей. Аферисты могут использовать номера телефонов, указанные на официальных порталах государственных служб и органов безопасности. Для усиления доверия они нередко предъявляют поддельные документы Федеральной службы безопасности РФ и толкают на преступления террористической направленности», — сообщает пресс-служба УФСБ по региону. Отмечается, что в последнее время мошенники все чаще заявляют гражданам, что с их банковских счетов и карт были произведены переводы за границу якобы в целях спонсирования экстремистской деятельности и терроризма. При этом они угрожают привлечением к ответственности за данные действия. Целью таких мошеннических схем становится не только получение денег, но и провокация к совершению терактов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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