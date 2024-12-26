Россиянам рассказали, как зарабатывать на жизнь и не работать

Чтобы получать необходимое для жизни количество денег, необходимо положить на накопительный счет в банке несколько миллионов рублей. Об этом агентству «Прайм» рассказал Богдан Зварич, главный аналитик Банки.ру.
«Допустим, семье необходимо 100 тысяч рублей в месяц, чтобы покрыть как обязательные расходы (жилье, продукты, лекарства и т.д.), так и необязательные — развлечения, походы в рестораны, поездки в отпуск. В этом случае при ставке по вкладу 20% и ежемесячной выплате процентов семье понадобиться чуть более 6,7 миллиона рублей на депозите (сумма рассчитана с учетом налога на вклады при ключевой ставке 21%)», — приводит пример Зварич.
При ставке по вкладу 10% для обеспечения той же ежемесячной суммы потребуется 13,6 миллиона рублей (с учетом налога при ключевой ставке 11%). Важно учитывать инфляцию, которая увеличивает необходимую сумму ежегодно. Для компенсации инфляции нужно либо частично снимать деньги со вклада, либо иметь большую сумму, чтобы оставлять часть процентов на вкладе и компенсировать инфляцию в будущем.
В условиях высоких процентных ставок лучше разместить деньги на длительный срок (3-5 лет), чтобы сохранить доходность, даже если ставки снизятся. При низких ставках можно выбирать краткосрочные депозиты, особенно если доходы от вклада не покрывают нужды домохозяйства и требуется регулярно снимать средства.
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