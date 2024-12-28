В Челябинске вырос спрос на русскую баню и услуги парильщиков

В Челябинске за прошедший год наблюдается значительный рост к посещению русской бани. Также повысился интерес к услугам профессиональных парильщиков. Об этом URA.RU сообщают аналитики сервиса «Авито Услуги».
«В период с ноября 2023 по ноябрь 2024 года спрос на баню увеличился на 33%, а походы в сауны стали более популярными на 16%. Также повысился интерес к услугам профессиональных парильщиков: в ноябре 2024 года спрос на такие услуги увеличился на 28% по сравнению с предыдущим годом», — заявляют эксперты платформы «Авито Услуги».
Отмечается, что парильщики предлагают разнообразные услуги — от традиционных процедур с использованием веника до различных SPA-практик, включающих ароматерапию. Средняя стоимость этих услуг в Челябинске составляет около 3 тысяч 500 рублей.
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