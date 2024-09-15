Свердловчанин без прав устроил ДТП, в котором погибла его жена. Фото

16 сентября 2024 в 01:08 Размер текста - 17 +

Водитель ВАЗ-2114 ранее уже был привлечен за управление автомобилем без прав (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU Вечером 15 сентября в Ивдельском районе (Свердловская область) произошло смертельное ДТП: водитель ВАЗ-2114 без водительских прав вылетел на встречку и столкнулся с Renault Duster. В результате погибла супруга водителя отечественной легковушки. Об этом сообщили в Госавтоинспекции. «33-летний водитель ВАЗ-2114, не имеющий водительских прав… совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Renault Duster, под управлением водителя 1975 года рождения. В результате ДТП 39-летняя женщина-пассажир, супруга водителя ВАЗ-2114 погибла на месте происшествия, ее муж и водитель Renault Duster получили тяжелые телесные повреждения, находятся в медицинском учреждении Ивделя», — сказано в официальном telegram-канале ведомства. По предварительной информации, водитель ВАЗ-2114 ранее уже был привлечен за управление автомобилем без прав. Водитель иномарки на момент ДТП был трезв. В настоящее время на месте аварии работают автоинспекторы и следственно-оперативная группа, проводится расследование обстоятельств происшествия. ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вечером 15 сентября в Ивдельском районе (Свердловская область) произошло смертельное ДТП: водитель ВАЗ-2114 без водительских прав вылетел на встречку и столкнулся с Renault Duster. В результате погибла супруга водителя отечественной легковушки. Об этом сообщили в Госавтоинспекции. «33-летний водитель ВАЗ-2114, не имеющий водительских прав… совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Renault Duster, под управлением водителя 1975 года рождения. В результате ДТП 39-летняя женщина-пассажир, супруга водителя ВАЗ-2114 погибла на месте происшествия, ее муж и водитель Renault Duster получили тяжелые телесные повреждения, находятся в медицинском учреждении Ивделя», — сказано в официальном telegram-канале ведомства. По предварительной информации, водитель ВАЗ-2114 ранее уже был привлечен за управление автомобилем без прав. Водитель иномарки на момент ДТП был трезв. В настоящее время на месте аварии работают автоинспекторы и следственно-оперативная группа, проводится расследование обстоятельств происшествия.