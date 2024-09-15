15 сентября 2024
14 сентября 2024

Свердловчанин без прав устроил ДТП, в котором погибла его жена. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖК Янтарный, возле которого произошла диверсия. Екатеринбург , колесо, автомобиль, дтп, покрышка, автомобильное колесо, дорожная авария
Водитель ВАЗ-2114 ранее уже был привлечен за управление автомобилем без прав (фото из архива) Фото:

Вечером 15 сентября в Ивдельском районе (Свердловская область) произошло смертельное ДТП: водитель ВАЗ-2114 без водительских прав вылетел на встречку и столкнулся с Renault Duster. В результате погибла супруга водителя отечественной легковушки. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

«33-летний водитель ВАЗ-2114, не имеющий водительских прав… совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Renault Duster, под управлением водителя 1975 года рождения. В результате ДТП 39-летняя женщина-пассажир, супруга водителя ВАЗ-2114 погибла на месте происшествия, ее муж и водитель Renault Duster получили тяжелые телесные повреждения, находятся в медицинском учреждении Ивделя», — сказано в официальном telegram-канале ведомства.

По предварительной информации, водитель ВАЗ-2114 ранее уже был привлечен за управление автомобилем без прав. Водитель иномарки на момент ДТП был трезв. В настоящее время на месте аварии работают автоинспекторы и следственно-оперативная группа, проводится расследование обстоятельств происшествия.

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Вечером 15 сентября в Ивдельском районе (Свердловская область) произошло смертельное ДТП: водитель ВАЗ-2114 без водительских прав вылетел на встречку и столкнулся с Renault Duster. В результате погибла супруга водителя отечественной легковушки. Об этом сообщили в Госавтоинспекции. «33-летний водитель ВАЗ-2114, не имеющий водительских прав… совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Renault Duster, под управлением водителя 1975 года рождения. В результате ДТП 39-летняя женщина-пассажир, супруга водителя ВАЗ-2114 погибла на месте происшествия, ее муж и водитель Renault Duster получили тяжелые телесные повреждения, находятся в медицинском учреждении Ивделя», — сказано в официальном telegram-канале ведомства. По предварительной информации, водитель ВАЗ-2114 ранее уже был привлечен за управление автомобилем без прав. Водитель иномарки на момент ДТП был трезв. В настоящее время на месте аварии работают автоинспекторы и следственно-оперативная группа, проводится расследование обстоятельств происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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