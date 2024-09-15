Цены на алкоголь в ХМАО выросли на 6%

В Ханты-Мансийском автономном округе выросли цены на алкогольную продукцию. По сравнению с декабрем 2023 года, спиртное подорожало на 6%, сообщил URA.RU Росстат.
«Повышение цен на алкогольные напитки составило 6%», — говорится в исследовании. К концу лета продовольственные товары в целом по Югре подорожали на 3%. Больше всего выросла стоимость сливочного масла (на 8,9%), кондитерских изделий (6,7%) и сахара (6,5%).
Меньше всего в регионе подорожало мясо и птица, а также колбасные изделия — менее 1%. Куриные яйца наоборот упали в цене более чем на 23%, а макароны подешевели почти на 4%.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выросли цены на овощи. Тогда больше всего в регионе подорожали огурцы, лук и картофель.
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