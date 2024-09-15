15 сентября 2024
14 сентября 2024

Цены на алкоголь в ХМАО выросли на 6%

© Служба новостей «URA.RU»
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Спиртное подорожало на 6%
Спиртное подорожало на 6% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе выросли цены на алкогольную продукцию. По сравнению с декабрем 2023 года, спиртное подорожало на 6%, сообщил URA.RU Росстат.

«Повышение цен на алкогольные напитки составило 6%», — говорится в исследовании. К концу лета продовольственные товары в целом по Югре подорожали на 3%. Больше всего выросла стоимость сливочного масла (на 8,9%), кондитерских изделий (6,7%) и сахара (6,5%).

Меньше всего в регионе подорожало мясо и птица, а также колбасные изделия — менее 1%. Куриные яйца наоборот упали в цене более чем на 23%, а макароны подешевели почти на 4%.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выросли цены на овощи. Тогда больше всего в регионе подорожали огурцы, лук и картофель.

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В Ханты-Мансийском автономном округе выросли цены на алкогольную продукцию. По сравнению с декабрем 2023 года, спиртное подорожало на 6%, сообщил URA.RU Росстат. «Повышение цен на алкогольные напитки составило 6%», — говорится в исследовании. К концу лета продовольственные товары в целом по Югре подорожали на 3%. Больше всего выросла стоимость сливочного масла (на 8,9%), кондитерских изделий (6,7%) и сахара (6,5%). Меньше всего в регионе подорожало мясо и птица, а также колбасные изделия — менее 1%. Куриные яйца наоборот упали в цене более чем на 23%, а макароны подешевели почти на 4%. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выросли цены на овощи. Тогда больше всего в регионе подорожали огурцы, лук и картофель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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