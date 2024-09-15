На место ЧП в челябинской школе приехали мэр Котова и детский омбудсмен Майорова

На место ЧП в филиале № 3 челябинской школы № 68, где 16 сентября ученик напал на других детей, приехали мэр Наталья Котова и детский омбудсмен Евгения Майорова. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU.
«В школу приехали глава Челябинска Наталья Котова и уполномоченный по защите прав детей Евгения Майорова. Они будут координировать деятельность прибывших на место служб», — сообщает корреспондент агентства.
Майорова сообщила, что все дети, не пострадавшие в инциденте, отданы родителям и находятся дома. Четверо пострадавших — взрослый и трое детей — госпитализированы.
Утром 16 сентября один из учеников пришел в школу с молотком, ножом и пневматическим пистолетом. В ходе нападения травмы получили несколько учеников. Известно, что одну из одноклассниц мальчик ударил молотком, вторую — ножом.
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