Россиянам назвали легкий способ получения льгот с 1 октября

Эксперт Цацура: цифровое удостоверение упростит использование льгот

19 сентября 2024 в 14:24 Размер текста - 17 +

Многодетным семьям будет проще получить льготы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Многодетным семьям, которые уже в следующем месяце получат цифровое удостоверение единого образца, будет проще получать льготы. Об этом рассказала старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Цацура. Чтобы использовать положенные привилегии, нужно будет лишь предъявить QR-код. «С 1 октября выдача цифровых удостоверений многодетным семьям начнется во всех регионах нашей страны. Цифровизация упростит использование льгот для многодетных семей, так как теперь необходимость носить с собой бумажное удостоверение отпадет», — сказала Елена Цацура в интервью с РИА «Новости». Она отметила, ранее цифровые удостоверения уже были введены в Москве. Елена Цацура отметила, что QR-код удостоверения равноценен бумажному. Многодетные семьи смогут его использовать, чтобы подтвердить право на льготу в социальных учреждениях, а так же в музеях и театрах. Действовать единое цифровое удостоверение будет по всей России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Многодетным семьям, которые уже в следующем месяце получат цифровое удостоверение единого образца, будет проще получать льготы. Об этом рассказала старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Цацура. Чтобы использовать положенные привилегии, нужно будет лишь предъявить QR-код. «С 1 октября выдача цифровых удостоверений многодетным семьям начнется во всех регионах нашей страны. Цифровизация упростит использование льгот для многодетных семей, так как теперь необходимость носить с собой бумажное удостоверение отпадет», — сказала Елена Цацура в интервью с РИА «Новости». Она отметила, ранее цифровые удостоверения уже были введены в Москве. Елена Цацура отметила, что QR-код удостоверения равноценен бумажному. Многодетные семьи смогут его использовать, чтобы подтвердить право на льготу в социальных учреждениях, а так же в музеях и театрах. Действовать единое цифровое удостоверение будет по всей России.