Россиянам назвали легкий способ получения льгот с 1 октября

Многодетным семьям, которые уже в следующем месяце получат цифровое удостоверение единого образца, будет проще получать льготы. Об этом рассказала старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Цацура. Чтобы использовать положенные привилегии, нужно будет лишь предъявить QR-код.
«С 1 октября выдача цифровых удостоверений многодетным семьям начнется во всех регионах нашей страны. Цифровизация упростит использование льгот для многодетных семей, так как теперь необходимость носить с собой бумажное удостоверение отпадет», — сказала Елена Цацура в интервью с РИА «Новости». Она отметила, ранее цифровые удостоверения уже были введены в Москве.
Елена Цацура отметила, что QR-код удостоверения равноценен бумажному. Многодетные семьи смогут его использовать, чтобы подтвердить право на льготу в социальных учреждениях, а так же в музеях и театрах. Действовать единое цифровое удостоверение будет по всей России.
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