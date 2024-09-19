Россиянам назвали легкий способ получения льгот с 1 октября

Эксперт Цацура: цифровое удостоверение упростит использование льгот
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Многодетным семьям будет проще получить льготы Фото:

Многодетным семьям, которые уже в следующем месяце получат цифровое удостоверение единого образца, будет проще получать льготы. Об этом рассказала старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Цацура. Чтобы использовать положенные привилегии, нужно будет лишь предъявить QR-код.

«С 1 октября выдача цифровых удостоверений многодетным семьям начнется во всех регионах нашей страны. Цифровизация упростит использование льгот для многодетных семей, так как теперь необходимость носить с собой бумажное удостоверение отпадет», — сказала Елена Цацура в интервью с РИА «Новости». Она отметила, ранее цифровые удостоверения уже были введены в Москве.

Елена Цацура отметила, что QR-код удостоверения равноценен бумажному. Многодетные семьи смогут его использовать, чтобы подтвердить право на льготу в социальных учреждениях, а так же в музеях и театрах. Действовать единое цифровое удостоверение будет по всей России.

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Многодетным семьям, которые уже в следующем месяце получат цифровое удостоверение единого образца, будет проще получать льготы. Об этом рассказала старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Цацура. Чтобы использовать положенные привилегии, нужно будет лишь предъявить QR-код. «С 1 октября выдача цифровых удостоверений многодетным семьям начнется во всех регионах нашей страны. Цифровизация упростит использование льгот для многодетных семей, так как теперь необходимость носить с собой бумажное удостоверение отпадет», — сказала Елена Цацура в интервью с РИА «Новости». Она отметила, ранее цифровые удостоверения уже были введены в Москве. Елена Цацура отметила, что QR-код удостоверения равноценен бумажному. Многодетные семьи смогут его использовать, чтобы подтвердить право на льготу в социальных учреждениях, а так же в музеях и театрах. Действовать единое цифровое удостоверение будет по всей России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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