Жители ХМАО бросились зарабатывать на долгосрочных вкладах

Жители ХМАО стали чаще инвестировать средства в долгосрочные вклады. Сейчас у югорчан пользуются спросом депозиты, которые они открывают более чем на год, рассказали URA.RU представители ВТБ.
«Мы видим, что вкладчики стали размещать свои сбережения на срок более одного года, понимая, что период высоких ставок будет продолжительным», — рассказал агентству управляющий ВТБ в ХМАО Виталий Мосунов. По данным банка, только за август югорчане разместили на вкладах сбережения на сумму более восьми миллиардов рублей.
Сумма в восемь раз превысила показатель прошлого года в последнем месяце лета. А в июле 2024-го югорчане положили на счета свыше 14 миллиардов рублей. «Из них почти 5 миллиардов пришлось на вклады, а более 9 миллиардов — на накопительные счета», — уточнили в банке.
Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО резко вырос объем сбережений на рублевых вкладах. Тенденцию связывают с увеличением ставок по вкладам. До этого российские банки повысили их, не дожидаясь заседания ЦБ. Изменения произошли, например, в Сбербанке, ВТБ, Совкомбанке и других финансовых организациях.
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