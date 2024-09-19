19 сентября 2024

Нефтяник из ХМАО устроил ДТП в Москве, в котором погибли три человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Приезжий из ХМАО устроил смертельное ДТП в Москве
Приезжий из ХМАО устроил смертельное ДТП в Москве Фото:

В Москве на Мичуринском проспекте произошло ДТП с тремя погибшими, виновником аварии стал нефтяник из Югры, переехавший в столицу. Дело расследует прокуратура Западного округа Москвы.

«Авария с участием двух легковых автомобилей произошла поздно ночью 20 сентября на Мичуринском проспекте. Черный „Ford“ под управлением 27-летнего мужчины протаранил машину такси, стоявшую на светофоре. В результате столкновения погибли как минимум три человека: водитель такси и пассажирки 2001 и 1998 года рождения», — сообщает «Московский Комсомолец».

Мужчина за рулем Ford и двое его пассажиров госпитализированы.По информации СМИ, виновник аварии получил образование инженера-нефтяника в Ханты-Мансийске. Он переехал в Москву в 2023 году на работу в крупную нефтяную компанию.

URA.RU направило запрос в прокуратуру Западного округа Москвы. Ответ ожидается.

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В Москве на Мичуринском проспекте произошло ДТП с тремя погибшими, виновником аварии стал нефтяник из Югры, переехавший в столицу. Дело расследует прокуратура Западного округа Москвы. «Авария с участием двух легковых автомобилей произошла поздно ночью 20 сентября на Мичуринском проспекте. Черный „Ford“ под управлением 27-летнего мужчины протаранил машину такси, стоявшую на светофоре. В результате столкновения погибли как минимум три человека: водитель такси и пассажирки 2001 и 1998 года рождения», — сообщает «Московский Комсомолец». Мужчина за рулем Ford и двое его пассажиров госпитализированы.По информации СМИ, виновник аварии получил образование инженера-нефтяника в Ханты-Мансийске. Он переехал в Москву в 2023 году на работу в крупную нефтяную компанию. URA.RU направило запрос в прокуратуру Западного округа Москвы. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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