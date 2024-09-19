Нефтяник из ХМАО устроил ДТП в Москве, в котором погибли три человека

В Москве на Мичуринском проспекте произошло ДТП с тремя погибшими, виновником аварии стал нефтяник из Югры, переехавший в столицу. Дело расследует прокуратура Западного округа Москвы.
«Авария с участием двух легковых автомобилей произошла поздно ночью 20 сентября на Мичуринском проспекте. Черный „Ford“ под управлением 27-летнего мужчины протаранил машину такси, стоявшую на светофоре. В результате столкновения погибли как минимум три человека: водитель такси и пассажирки 2001 и 1998 года рождения», — сообщает «Московский Комсомолец».
Мужчина за рулем Ford и двое его пассажиров госпитализированы.По информации СМИ, виновник аварии получил образование инженера-нефтяника в Ханты-Мансийске. Он переехал в Москву в 2023 году на работу в крупную нефтяную компанию.
URA.RU направило запрос в прокуратуру Западного округа Москвы. Ответ ожидается.
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