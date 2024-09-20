ВС РФ отрезали ВСУ от ж/д в Покровске: главное об СВО к вечеру 20 сентября

Российские силы перерезали ВСУ железнодорожное сообщение с Покровском

20 сентября 2024 в 21:10 Размер текста - 17 +

ВС РФ спасли украинских новобранцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские силы прервали железнодорожное сообщение украинских бойцов с Покровском. Теперь в город невозможно провезти личный состав и боеприпасы. Также в Минобороны РФ сообщили, что потери ВСУ за прошедшую неделю составили более 4800 солдат. Главные события спецоперации к вечеру 20 сентября — в материале URA.RU. ВС РФ отрезали украинских солдат от железной дороги в Покровске Армия России прервала железнодорожное сообщение войскам Украины на Покровск, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. По его словам, теперь туда невозможно подвозить по железной дороге личный состав и боеприпасы. Кимаковский добавил, что река Журавка сейчас является последней ландшафтной преградой перед Покровском и Мирноградом, и российские войска стараются максимально затруднить снабжение ВСУ. ВСУ атаковали Горловку В Горловке на территории ДНР количество раненых в результате обстрелов и атак беспилотниками со стороны ВСУ возросло до пяти человек. Об этом сообщил глава города Иван Приходько в своем telegram-канале. В одном из жилых районов города «Солнечный» в результате атаки были ранены двое мирных жителей. Ранения получили еще три человека. Также повреждена инфраструктура, включая автовокзал, магазин и жилые дома. Потери ВСУ за неделю ВСУ понесли значительные потери за прошедшую неделю, сообщает Минобороны РФ. Украинская сторона потеряла более 4855 солдат, танк, две боевые машины пехоты Marder производства ФРГ, 52 автомобиля и 34 орудия полевой артиллерии, из них 17 производства стран НАТО. В дополнение были уничтожены 11 полевых складов боеприпасов и станции радиоэлектронной борьбы на направлении работы группировки «Южная». Согласно информации Минобороны РФ, российские войска также добились успехов на других направлениях. Группировка «Восток» улучшила свои позиции, отразив контратаки ВСУ и нанеся им потери. Группировка «Днепр» уничтожила четыре полевых склада боеприпасов и причинила ущерб украинским войскам. Группировка «Запад» продвинулась в глубину обороны противника, нанеся удары по нескольким бригадам ВСУ и ликвидировав значительное количество артиллерии и складов боеприпасов. Под Курском российские военные нанесли мощный удар по ВСУ с помощью военного вертолета Ми-28мн, который также называют «Ночным волком». ВС РФ продолжают вытеснять противника из региона, передает Пятый канал. Российские солдаты спасли украинских новобранцев Военнослужащие ВСУ сдались в плен силам РФ в ДНР, чтобы спастись. Об этом рассказал Руслан Шевчук, пленный военнослужащий 109-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. В беседе с ТАСС он сказал, что военные ВС РФ их не били, «накормили, обули, одели. Они нас спасли от смерти». Шевчук утверждает, что был мобилизован в армию принудительно и без предварительной подготовки отправлен на фронт. По его словам, многие новобранцы так же, как и он, не имели военного опыта и были вынуждены сдаться в плен для выживания. Ситуация с новобранцами повторилась и на других участках фронта, где из-за отсутствия боевого опыта потери среди молодых солдат были значительными. Солдат ВС РФ обвинили в убийстве военкора Бентли Рассел Бентли, американский журналист с российским гражданством, был убит в Петровском районе Донецка. По данным Следственного комитета РФ, четверым российским военнослужащим предъявлены обвинения в связи с его смертью. Изначально предполагалось, что военкор погиб 8 апреля из-за обстрела со стороны ВСУ. О смерти Бентли стало известно в апреле 2024 года после его исчезновения на фронте. Найденный разрушенный автомобиль Бентли стал поводом для открытия уголовного дела. Следствие быстро собрало показания и провело допросы среди военных, привлеченных к делу. За несколько дней были задержаны подозреваемые, а к 20 апреля обвинения были предъявлены на основании собранных доказательств и результатов ДНК-экспертизы. Многомесячное расследование, включающее анализ видеоматериалов, связи и баллистики, позволило установить детали последних часов жизни Бентли. Зеленский хочет поставить точку в конфликте с Россией в 2024 году Украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что конфликт между Украиной и Россией должен закончиться в 2024 году. Об этом он заявил в ходе совместного мероприятия с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. По его словам, второй «саммит мира» должен помочь урегулировать конфликт. Зеленский подчеркнул необходимость укрепления страны как ключевого элемента для завершения конфликта и предложил свою «формулу мира» как единственный путь к урегулированию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские силы прервали железнодорожное сообщение украинских бойцов с Покровском. Теперь в город невозможно провезти личный состав и боеприпасы. Также в Минобороны РФ сообщили, что потери ВСУ за прошедшую неделю составили более 4800 солдат. Главные события спецоперации к вечеру 20 сентября — в материале URA.RU. Армия России прервала железнодорожное сообщение войскам Украины на Покровск, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. По его словам, теперь туда невозможно подвозить по железной дороге личный состав и боеприпасы. Кимаковский добавил, что река Журавка сейчас является последней ландшафтной преградой перед Покровском и Мирноградом, и российские войска стараются максимально затруднить снабжение ВСУ. В Горловке на территории ДНР количество раненых в результате обстрелов и атак беспилотниками со стороны ВСУ возросло до пяти человек. Об этом сообщил глава города Иван Приходько в своем telegram-канале. В одном из жилых районов города «Солнечный» в результате атаки были ранены двое мирных жителей. Ранения получили еще три человека. Также повреждена инфраструктура, включая автовокзал, магазин и жилые дома. ВСУ понесли значительные потери за прошедшую неделю, сообщает Минобороны РФ. Украинская сторона потеряла более 4855 солдат, танк, две боевые машины пехоты Marder производства ФРГ, 52 автомобиля и 34 орудия полевой артиллерии, из них 17 производства стран НАТО. В дополнение были уничтожены 11 полевых складов боеприпасов и станции радиоэлектронной борьбы на направлении работы группировки «Южная». Согласно информации Минобороны РФ, российские войска также добились успехов на других направлениях. Группировка «Восток» улучшила свои позиции, отразив контратаки ВСУ и нанеся им потери. Группировка «Днепр» уничтожила четыре полевых склада боеприпасов и причинила ущерб украинским войскам. Группировка «Запад» продвинулась в глубину обороны противника, нанеся удары по нескольким бригадам ВСУ и ликвидировав значительное количество артиллерии и складов боеприпасов. Под Курском российские военные нанесли мощный удар по ВСУ с помощью военного вертолета Ми-28мн, который также называют «Ночным волком». ВС РФ продолжают вытеснять противника из региона, передает Пятый канал. Военнослужащие ВСУ сдались в плен силам РФ в ДНР, чтобы спастись. Об этом рассказал Руслан Шевчук, пленный военнослужащий 109-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. В беседе с ТАСС он сказал, что военные ВС РФ их не били, «накормили, обули, одели. Они нас спасли от смерти». Шевчук утверждает, что был мобилизован в армию принудительно и без предварительной подготовки отправлен на фронт. По его словам, многие новобранцы так же, как и он, не имели военного опыта и были вынуждены сдаться в плен для выживания. Ситуация с новобранцами повторилась и на других участках фронта, где из-за отсутствия боевого опыта потери среди молодых солдат были значительными. Рассел Бентли, американский журналист с российским гражданством, был убит в Петровском районе Донецка. По данным Следственного комитета РФ, четверым российским военнослужащим предъявлены обвинения в связи с его смертью. Изначально предполагалось, что военкор погиб 8 апреля из-за обстрела со стороны ВСУ. О смерти Бентли стало известно в апреле 2024 года после его исчезновения на фронте. Найденный разрушенный автомобиль Бентли стал поводом для открытия уголовного дела. Следствие быстро собрало показания и провело допросы среди военных, привлеченных к делу. За несколько дней были задержаны подозреваемые, а к 20 апреля обвинения были предъявлены на основании собранных доказательств и результатов ДНК-экспертизы. Многомесячное расследование, включающее анализ видеоматериалов, связи и баллистики, позволило установить детали последних часов жизни Бентли. Украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что конфликт между Украиной и Россией должен закончиться в 2024 году. Об этом он заявил в ходе совместного мероприятия с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. По его словам, второй «саммит мира» должен помочь урегулировать конфликт. Зеленский подчеркнул необходимость укрепления страны как ключевого элемента для завершения конфликта и предложил свою «формулу мира» как единственный путь к урегулированию.