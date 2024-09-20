Российские военные спасли новобранцев ВСУ

Новобранцы ВСУ сдались в плен в ДНР, чтобы выжить

20 сентября 2024 в 18:27 Размер текста - 17 +

Украинских новобранцев без обучения отправляли на линии фронта Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военнослужащие сдались в российский плен в ДНР, чтобы выжить. Об этом сообщил пленный военнослужащий 109-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Руслан Шевчук. «Мы простояли на [позиции] до 18 или 19 марта [2022 года], потом побросали оружие и ушли. Мы попали на русских военных, хорошие люди. Помогли нам очень сильно. Не обижали, не били, как обычно говорят, не оскорбляли. Все нормально, помогли, накормили, обули, одели. Они нас спасли от смерти», — сказал Шевчук в беседе с ТАСС. По его словам, он был мобилизован 24 февраля 2022 года. На тот момент ему было 19 лет, и у молодого человека не было ни военного билета, ни контрактной службы. Его «взяли с улицы» под угрозой тюрьмы. Шевчука вместе с другими новобранцами, не имеющими военного опыта и не умеющими держать оружие, отправили на донецкое направление, где тогда велись бои. Во время ротации командир взвода сказал солдатам, что покинуть позиции они могут только сами и пешком. Тогда новобранцы вышли к ВС РФ и сдались в плен, рассказал Шевчук. Подобные случаи были и на других направлениях фронта в ДНР. По словам 21-летнего военнослужащего 78-го отдельного десантно-штурмового полка Руслана Ельникова, его и других новобранцев перебросили к линии фронта, где почти вся группа погибла в первый день из-за отсутствия опыта. Также бывший участник группировки «Азов» (запрещена на территории РФ) Денис Неровный рассказал ТАСС, что его вместе со сверстниками схватили сотрудники военкомата в Краматорске. На заводе «Азовсталь» Неровный сдался в плен ВС РФ. Ранее на Украине была обнаружена несуществующая армия из тысяч военных, которые официально числятся за пределами штатов подразделений и не получают положенную зарплату. Такие солдаты получают символическую выплату в размере около 500-600 гривен в месяц. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские военнослужащие сдались в российский плен в ДНР, чтобы выжить. Об этом сообщил пленный военнослужащий 109-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Руслан Шевчук. «Мы простояли на [позиции] до 18 или 19 марта [2022 года], потом побросали оружие и ушли. Мы попали на русских военных, хорошие люди. Помогли нам очень сильно. Не обижали, не били, как обычно говорят, не оскорбляли. Все нормально, помогли, накормили, обули, одели. Они нас спасли от смерти», — сказал Шевчук в беседе с ТАСС. По его словам, он был мобилизован 24 февраля 2022 года. На тот момент ему было 19 лет, и у молодого человека не было ни военного билета, ни контрактной службы. Его «взяли с улицы» под угрозой тюрьмы. Шевчука вместе с другими новобранцами, не имеющими военного опыта и не умеющими держать оружие, отправили на донецкое направление, где тогда велись бои. Во время ротации командир взвода сказал солдатам, что покинуть позиции они могут только сами и пешком. Тогда новобранцы вышли к ВС РФ и сдались в плен, рассказал Шевчук. Подобные случаи были и на других направлениях фронта в ДНР. По словам 21-летнего военнослужащего 78-го отдельного десантно-штурмового полка Руслана Ельникова, его и других новобранцев перебросили к линии фронта, где почти вся группа погибла в первый день из-за отсутствия опыта. Также бывший участник группировки «Азов» (запрещена на территории РФ) Денис Неровный рассказал ТАСС, что его вместе со сверстниками схватили сотрудники военкомата в Краматорске. На заводе «Азовсталь» Неровный сдался в плен ВС РФ. Ранее на Украине была обнаружена несуществующая армия из тысяч военных, которые официально числятся за пределами штатов подразделений и не получают положенную зарплату. Такие солдаты получают символическую выплату в размере около 500-600 гривен в месяц.