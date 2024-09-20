В Минобороны РФ озвучили потери противника за минувшую неделю

МО РФ: за прошедшую неделю ВСУ потеряли 15720 военных

20 сентября 2024 в 16:26 Размер текста - 17 +

ВСУ потеряли до 255 военнослужащих на направлении работы группировки «Днепр» Фото: U.S. Army Europe and Africa / Sgt. Jacob Holmes Вооруженные силы Украины понесли значительные потери за прошедшую неделю. Их потери составили 15 720 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ. «ВСУ потеряли свыше 4855 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты Marder производства ФРГ, 52 автомобиля и 34 орудия полевой артиллерии, из них 17 производства стран НАТО», — говорится в сообщении МО. Также на направлении работы группировки «Южная» уничтожены 11 полевых складов боеприпасов и станции радиоэлектронной борьбы Кроме того, в сообщении отмечается успешная деятельность других группировок российских войск. Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и позиции, отразив 11 контратак ВСУ, в результате чего противник потерял до 735 военнослужащих и семь орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки «Днепр» также нанесли удары по формированиям украинских войск, в результате чего были уничтожены четыре полевых склада боеприпасов и нанесены потери до 355 военнослужащих. Группировка «Запад» продвинулась в глубину обороны противника, нанеся удары по шести механизированным и штурмовым бригадам ВСУ, трем бригадам теробороны и бригаде спецназначения «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен). Дополнительно сообщается о ликвидации 40 единиц полевой артиллерии, среди которых 19 гаубиц и самоходных артиллерийских установок, предоставленных украинским войскам западными странами, а также 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 22 полевых склада с боеприпасами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины понесли значительные потери за прошедшую неделю. Их потери составили 15 720 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ. «ВСУ потеряли свыше 4855 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты Marder производства ФРГ, 52 автомобиля и 34 орудия полевой артиллерии, из них 17 производства стран НАТО», — говорится в сообщении МО. Также на направлении работы группировки «Южная» уничтожены 11 полевых складов боеприпасов и станции радиоэлектронной борьбы Кроме того, в сообщении отмечается успешная деятельность других группировок российских войск. Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и позиции, отразив 11 контратак ВСУ, в результате чего противник потерял до 735 военнослужащих и семь орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки «Днепр» также нанесли удары по формированиям украинских войск, в результате чего были уничтожены четыре полевых склада боеприпасов и нанесены потери до 355 военнослужащих. Группировка «Запад» продвинулась в глубину обороны противника, нанеся удары по шести механизированным и штурмовым бригадам ВСУ, трем бригадам теробороны и бригаде спецназначения «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен). Дополнительно сообщается о ликвидации 40 единиц полевой артиллерии, среди которых 19 гаубиц и самоходных артиллерийских установок, предоставленных украинским войскам западными странами, а также 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 22 полевых склада с боеприпасами.