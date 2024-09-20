«Врач применил физическую силу»: свердловчанку и ее мужа, упавшего с лестницы, прогнали из больницы

В Екатеринбурге врач не пустил в травмпункт мужчину, упавшего с лестницы

21 сентября 2024 в 00:49 Размер текста - 17 +

Врач утверждал, что обладает рентгеновским зрением (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В травмпункте на Уралмаше (Екатеринбург), расположенном по адресу Суворовский переулок, 5В, произошел инцидент, в ходе которого врач отказался оказать первую помощь посетителю, упавшему с лестницы. По словам жены пострадавшего, медицинский работник заявил, что помощь не требуется и даже утверждал, что обладает рентгеновским зрением. Также врач силой вытолкнул девушку из кабинета. Такое видео появилось в соцсетях. «Сегодня вечером приехали в травмпункт на Уралмаше, на Суворовском переулке 5В. Муж упал с лестницы. Помимо того, что врач не оказал первой помощи, сказав, что мы в ней не нуждаемся и что у него рентгеновское зрение, так еще и применил физическую силу, вытолкав меня (девушку), и закрыв дверь перед лицом», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Оказали ли им первую помощь в итоге — неизвестно. Редакция URA.RU запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, чтобы узнать, поступало ли обращение по поводу этой ситуации. В том числе агентство направило запрос в областной минздрав с просьбой прокомментировать действия сотрудника. Ответы ожидаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В травмпункте на Уралмаше (Екатеринбург), расположенном по адресу Суворовский переулок, 5В, произошел инцидент, в ходе которого врач отказался оказать первую помощь посетителю, упавшему с лестницы. По словам жены пострадавшего, медицинский работник заявил, что помощь не требуется и даже утверждал, что обладает рентгеновским зрением. Также врач силой вытолкнул девушку из кабинета. Такое видео появилось в соцсетях. «Сегодня вечером приехали в травмпункт на Уралмаше, на Суворовском переулке 5В. Муж упал с лестницы. Помимо того, что врач не оказал первой помощи, сказав, что мы в ней не нуждаемся и что у него рентгеновское зрение, так еще и применил физическую силу, вытолкав меня (девушку), и закрыв дверь перед лицом», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Оказали ли им первую помощь в итоге — неизвестно. Редакция URA.RU запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, чтобы узнать, поступало ли обращение по поводу этой ситуации. В том числе агентство направило запрос в областной минздрав с просьбой прокомментировать действия сотрудника. Ответы ожидаются.