20 сентября 2024

«Врач применил физическую силу»: свердловчанку и ее мужа, упавшего с лестницы, прогнали из больницы

В Екатеринбурге врач не пустил в травмпункт мужчину, упавшего с лестницы
© Служба новостей «URA.RU»
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Центральная городская больница города Катав-Ивановск. Челябинская область, медпункт, травмпункт, травматологическое отделение, больница
Врач утверждал, что обладает рентгеновским зрением (фото из архива) Фото:

В травмпункте на Уралмаше (Екатеринбург), расположенном по адресу Суворовский переулок, 5В, произошел инцидент, в ходе которого врач отказался оказать первую помощь посетителю, упавшему с лестницы. По словам жены пострадавшего, медицинский работник заявил, что помощь не требуется и даже утверждал, что обладает рентгеновским зрением. Также врач силой вытолкнул девушку из кабинета. Такое видео появилось в соцсетях.

«Сегодня вечером приехали в травмпункт на Уралмаше, на Суворовском переулке 5В. Муж упал с лестницы. Помимо того, что врач не оказал первой помощи, сказав, что мы в ней не нуждаемся и что у него рентгеновское зрение, так еще и применил физическую силу, вытолкав меня (девушку), и закрыв дверь перед лицом», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Оказали ли им первую помощь в итоге — неизвестно. Редакция URA.RU запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, чтобы узнать, поступало ли обращение по поводу этой ситуации. В том числе агентство направило запрос в областной минздрав с просьбой прокомментировать действия сотрудника. Ответы ожидаются.

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В травмпункте на Уралмаше (Екатеринбург), расположенном по адресу Суворовский переулок, 5В, произошел инцидент, в ходе которого врач отказался оказать первую помощь посетителю, упавшему с лестницы. По словам жены пострадавшего, медицинский работник заявил, что помощь не требуется и даже утверждал, что обладает рентгеновским зрением. Также врач силой вытолкнул девушку из кабинета. Такое видео появилось в соцсетях. «Сегодня вечером приехали в травмпункт на Уралмаше, на Суворовском переулке 5В. Муж упал с лестницы. Помимо того, что врач не оказал первой помощи, сказав, что мы в ней не нуждаемся и что у него рентгеновское зрение, так еще и применил физическую силу, вытолкав меня (девушку), и закрыв дверь перед лицом», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Оказали ли им первую помощь в итоге — неизвестно. Редакция URA.RU запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, чтобы узнать, поступало ли обращение по поводу этой ситуации. В том числе агентство направило запрос в областной минздрав с просьбой прокомментировать действия сотрудника. Ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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