Иностранная федерация шахмат призвала к возвращению России

В Киргизии ждут российских спортсменов
Глава Федерации шахмат Киргизии Бабур Тольбаев обратился к международной федерации шахмат (FIDE) по поводу России. Он призвал вернуть российских спортсменов в международные турниры.
«Это возвращение правильно, по жизни правильно. Спорт должен быть вне политики. Будь это любая другая страна — я бы так же выступил», — сказал Тольбаев. Его слова приводит агентство ТАСС.
Участие российских и белорусских спортсменов в турнирах с 2022 года допустимо только в нейтральном статусе. Сами турниры перестали проводить в этих странах.
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