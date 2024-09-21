Иностранная федерация шахмат призвала к возвращению России

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Выставка-ярмарка продукции учреждений ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург , шахматы, продукция гуфсин
В Киргизии ждут российских спортсменов Фото:

Глава Федерации шахмат Киргизии Бабур Тольбаев обратился к международной федерации шахмат (FIDE) по поводу России. Он призвал вернуть российских спортсменов в международные турниры.

«Это возвращение правильно, по жизни правильно. Спорт должен быть вне политики. Будь это любая другая страна — я бы так же выступил», — сказал Тольбаев. Его слова приводит агентство ТАСС.

Участие российских и белорусских спортсменов в турнирах с 2022 года допустимо только в нейтральном статусе. Сами турниры перестали проводить в этих странах.

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Глава Федерации шахмат Киргизии Бабур Тольбаев обратился к международной федерации шахмат (FIDE) по поводу России. Он призвал вернуть российских спортсменов в международные турниры. «Это возвращение правильно, по жизни правильно. Спорт должен быть вне политики. Будь это любая другая страна — я бы так же выступил», — сказал Тольбаев. Его слова приводит агентство ТАСС. Участие российских и белорусских спортсменов в турнирах с 2022 года допустимо только в нейтральном статусе. Сами турниры перестали проводить в этих странах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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