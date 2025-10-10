Мошенники заработали на контрактах для службы в зоне СВО 80 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мошенники заработали 80 млн рублей на отправке контрактников в зону СВО
Мошенники заработали 80 млн рублей на отправке контрактников в зону СВО Фото:

Преступная группа, использовавшая связи в военных комиссариатах Псковской области, организовала масштабное мошенничество с контрактами для службы в зоне СВО. Злоумышленникам удалось похитить более 80 миллионов рублей у более чем 40 потерпевших. О задержании сообщило Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Злоумышленники связывались с гражданами, которым было отказано в заключении контракта, и обещали помощь в поступлении на военную службу. При этом кандидатам оформлялись банковские карты, на которые перечислялись социальные выплаты, а преступники убеждали потерпевших передать им доступ к банковскому обслуживанию», — сообщила в своем telegram-канале представитель ведомства Ирина Волк.

По данным следствия, мошенники действовали с середины 2023 года, используя фиктивные документы для заключения контрактов через пункты отбора в Санкт-Петербурге. Некоторые из обманутых контрактников погибли в зоне проведения специальной военной операции. По факту мошенничества возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ.

Ранее эксперты и правоохранительные органы неоднократно предупреждали о росте мошенничества, связанного с темой специальной военной операции. Злоумышленники используют различные схемы обмана, в том числе обещая помощь в поступлении на службу или предлагая фейковые инвестиции, чтобы получить доступ к деньгам и персональным данным граждан. МВД отмечает, что такие преступления часто сопровождаются использованием поддельных документов и социальной инженерии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Преступная группа, использовавшая связи в военных комиссариатах Псковской области, организовала масштабное мошенничество с контрактами для службы в зоне СВО. Злоумышленникам удалось похитить более 80 миллионов рублей у более чем 40 потерпевших. О задержании сообщило Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. «Злоумышленники связывались с гражданами, которым было отказано в заключении контракта, и обещали помощь в поступлении на военную службу. При этом кандидатам оформлялись банковские карты, на которые перечислялись социальные выплаты, а преступники убеждали потерпевших передать им доступ к банковскому обслуживанию», — сообщила в своем telegram-канале представитель ведомства Ирина Волк. По данным следствия, мошенники действовали с середины 2023 года, используя фиктивные документы для заключения контрактов через пункты отбора в Санкт-Петербурге. Некоторые из обманутых контрактников погибли в зоне проведения специальной военной операции. По факту мошенничества возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ. Ранее эксперты и правоохранительные органы неоднократно предупреждали о росте мошенничества, связанного с темой специальной военной операции. Злоумышленники используют различные схемы обмана, в том числе обещая помощь в поступлении на службу или предлагая фейковые инвестиции, чтобы получить доступ к деньгам и персональным данным граждан. МВД отмечает, что такие преступления часто сопровождаются использованием поддельных документов и социальной инженерии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...