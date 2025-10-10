Мошенники заработали на контрактах для службы в зоне СВО 80 млн рублей

Преступная группа, использовавшая связи в военных комиссариатах Псковской области, организовала масштабное мошенничество с контрактами для службы в зоне СВО. Злоумышленникам удалось похитить более 80 миллионов рублей у более чем 40 потерпевших. О задержании сообщило Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«Злоумышленники связывались с гражданами, которым было отказано в заключении контракта, и обещали помощь в поступлении на военную службу. При этом кандидатам оформлялись банковские карты, на которые перечислялись социальные выплаты, а преступники убеждали потерпевших передать им доступ к банковскому обслуживанию», — сообщила в своем telegram-канале представитель ведомства Ирина Волк.
По данным следствия, мошенники действовали с середины 2023 года, используя фиктивные документы для заключения контрактов через пункты отбора в Санкт-Петербурге. Некоторые из обманутых контрактников погибли в зоне проведения специальной военной операции. По факту мошенничества возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ.
Ранее эксперты и правоохранительные органы неоднократно предупреждали о росте мошенничества, связанного с темой специальной военной операции. Злоумышленники используют различные схемы обмана, в том числе обещая помощь в поступлении на службу или предлагая фейковые инвестиции, чтобы получить доступ к деньгам и персональным данным граждан. МВД отмечает, что такие преступления часто сопровождаются использованием поддельных документов и социальной инженерии.
