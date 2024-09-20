20 сентября 2024

В ХМАО 12 школ начали работать по программам экспертов «Сириуса»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проект "Школы -ассоциированные партнеры" реализуется по поручению президента РФ
Проект "Школы -ассоциированные партнеры" реализуется по поручению президента РФ Фото:

В ХМАО 12 школ начали работать по программам, которые разработали эксперты образовательного центра «Сириус». Об этом сообщили региональные власти в социальной сети. 

» 12 школ в Югре начали работать по программам, разработанным экспертами «Сириуса». Все благодаря проекту «Школы — ассоциированные партнеры». Он реализуется по поручению Президента РФ», — написали в телеграм канале «Югра Z официально».

Благодаря этому проекту в образовательных учреждениях открываются классы с углубленным изучением математики, физики, информатики, химии и биологии. Эксперты «Сириуса» оказывают услуги сопровождения образовательного процесса на всех этапах. Они также обучают учителей профильных предметов и предоставляют им методические материалы. 

Ранее URA.RU сообщало, что Мэрия Сургута (ХМАО) совместно с образовательным центром «Сириус» разрабатывает проект по развитию одаренных детей и молодежи города. Подготовка соглашения началась в 2023 году, после встречи мэра Сургута Андрея Филатова с председателем совета федеральной территории «Сириус» Еленой Шмелевой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО 12 школ начали работать по программам, которые разработали эксперты образовательного центра «Сириус». Об этом сообщили региональные власти в социальной сети.  » 12 школ в Югре начали работать по программам, разработанным экспертами «Сириуса». Все благодаря проекту «Школы — ассоциированные партнеры». Он реализуется по поручению Президента РФ», — написали в телеграм канале «Югра Z официально». Благодаря этому проекту в образовательных учреждениях открываются классы с углубленным изучением математики, физики, информатики, химии и биологии. Эксперты «Сириуса» оказывают услуги сопровождения образовательного процесса на всех этапах. Они также обучают учителей профильных предметов и предоставляют им методические материалы.  Ранее URA.RU сообщало, что Мэрия Сургута (ХМАО) совместно с образовательным центром «Сириус» разрабатывает проект по развитию одаренных детей и молодежи города. Подготовка соглашения началась в 2023 году, после встречи мэра Сургута Андрея Филатова с председателем совета федеральной территории «Сириус» Еленой Шмелевой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...