В ХМАО 12 школ начали работать по программам экспертов «Сириуса»

В ХМАО 12 школ начали работать по программам, которые разработали эксперты образовательного центра «Сириус». Об этом сообщили региональные власти в социальной сети.
» 12 школ в Югре начали работать по программам, разработанным экспертами «Сириуса». Все благодаря проекту «Школы — ассоциированные партнеры». Он реализуется по поручению Президента РФ», — написали в телеграм канале «Югра Z официально».
Благодаря этому проекту в образовательных учреждениях открываются классы с углубленным изучением математики, физики, информатики, химии и биологии. Эксперты «Сириуса» оказывают услуги сопровождения образовательного процесса на всех этапах. Они также обучают учителей профильных предметов и предоставляют им методические материалы.
Ранее URA.RU сообщало, что Мэрия Сургута (ХМАО) совместно с образовательным центром «Сириус» разрабатывает проект по развитию одаренных детей и молодежи города. Подготовка соглашения началась в 2023 году, после встречи мэра Сургута Андрея Филатова с председателем совета федеральной территории «Сириус» Еленой Шмелевой.
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