В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на пешеходной зоне Ленинградского проспекта появились четыре скульптурные композиции именитого скульптора — Алексея Дикунова. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев.
«Свой неповторимый облик приобретает пешеходная зона Ленинградского проспекта. Там установили четыре скульптурных композиции. Монтировать фигуры приехал из Воронежа автор — скульптор Алексей Дикунов», — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он также пригласил горожан прогуляться по обновленной пешеходной зоне.
Мэр подчеркнул, что работы по асфальтированию и укладке плитки на тротуарах почти завершены. Строителям осталось озеленить территорию и смонтировать элементы ограждения.
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