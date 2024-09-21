21 сентября 2024

Мэр показал, как меняется окраина Нижнего Тагила. Видео

В Нижнем Тагиле появились четыре работы именитого скульптора
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Пешеходная зона Ленинградского проспекта почти доделана до конца
Пешеходная зона Ленинградского проспекта почти доделана до конца Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на пешеходной зоне Ленинградского проспекта появились четыре скульптурные композиции именитого скульптора — Алексея Дикунова. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев.

«Свой неповторимый облик приобретает пешеходная зона Ленинградского проспекта. Там установили четыре скульптурных композиции. Монтировать фигуры приехал из Воронежа автор — скульптор Алексей Дикунов», — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он также пригласил горожан прогуляться по обновленной пешеходной зоне.

Мэр подчеркнул, что работы по асфальтированию и укладке плитки на тротуарах почти завершены. Строителям осталось озеленить территорию и смонтировать элементы ограждения.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на пешеходной зоне Ленинградского проспекта появились четыре скульптурные композиции именитого скульптора — Алексея Дикунова. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев. «Свой неповторимый облик приобретает пешеходная зона Ленинградского проспекта. Там установили четыре скульптурных композиции. Монтировать фигуры приехал из Воронежа автор — скульптор Алексей Дикунов», — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он также пригласил горожан прогуляться по обновленной пешеходной зоне. Мэр подчеркнул, что работы по асфальтированию и укладке плитки на тротуарах почти завершены. Строителям осталось озеленить территорию и смонтировать элементы ограждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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