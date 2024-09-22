В ХМАО суд отправил в тюрьму жителя, зарубившего топором ветерана СВО

Березовский районный суд ХМАО отправил в колонию строгого режима жителя, который убил топором ветерана СВО из-за его высказываний. Судья назначил осужденному девять лет лишения свободы.
«[Осужденного] признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ. Назначить ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщается в базе данных суда.
Осужденный в состоянии алкогольного опьянения напал с топором на своего знакомого из-за «личных неприязненных отношений, вызванных высказываниями потерпевшего о его роли и участии в специальной военной операции». Он нанес ему девять ударов лезвием топора по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
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