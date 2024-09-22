22 сентября 2024
21 сентября 2024

В ХМАО суд отправил в тюрьму жителя, зарубившего топором ветерана СВО

Житель ХМАО, который убил топором ветерана СВО, получил девять лет колонии
© Служба новостей «URA.RU»
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Судья назначил девять лет колонии строгого режима югорчанину за убийство участника СВО
Судья назначил девять лет колонии строгого режима югорчанину за убийство участника СВО Фото:

Березовский районный суд ХМАО отправил в колонию строгого режима жителя, который убил топором ветерана СВО из-за его высказываний. Судья назначил осужденному девять лет лишения свободы.

«[Осужденного] признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ. Назначить ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщается в базе данных суда.

Осужденный в состоянии алкогольного опьянения напал с топором на своего знакомого из-за «личных неприязненных отношений, вызванных высказываниями потерпевшего о его роли и участии в специальной военной операции». Он нанес ему девять ударов лезвием топора по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

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Березовский районный суд ХМАО отправил в колонию строгого режима жителя, который убил топором ветерана СВО из-за его высказываний. Судья назначил осужденному девять лет лишения свободы. «[Осужденного] признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ. Назначить ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщается в базе данных суда. Осужденный в состоянии алкогольного опьянения напал с топором на своего знакомого из-за «личных неприязненных отношений, вызванных высказываниями потерпевшего о его роли и участии в специальной военной операции». Он нанес ему девять ударов лезвием топора по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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