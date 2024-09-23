В ХМАО родители детей, избивших ребенка на детской площадке, заплатят штраф

В Нефтеюганске (ХМАО) родители троих детей, которые избили ребенка на детской площадке, заплатят штраф в 500 рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полиции.
«Полицией составлены административные протоколы по статье 5.35 (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних — прим. URA.RU). Они направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения по существу», — сообщили агентству в полиции. Родителям грозит штраф до 500 рублей.
Ранее в полиции раскрыли причину конфликта, где трое детей избили ребенка. Они набросились на девятилетнего мальчика из-за того, что он хотел вернуть мяч, который те у него отобрали. Несмотря на заявления в соцсетях и telegram-каналах о том, что ребенка якобы избили дети мигрантов, все участники конфликта — граждане России.
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