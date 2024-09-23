В ХМАО родители детей, избивших ребенка на детской площадке, заплатят штраф

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рассмотрение административных протоколов назначено на 10 октября
Рассмотрение административных протоколов назначено на 10 октября Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) родители троих детей, которые избили ребенка на детской площадке, заплатят штраф в 500 рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полиции.

«Полицией составлены административные протоколы по статье 5.35 (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних — прим. URA.RU). Они направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения по существу», — сообщили агентству в полиции. Родителям грозит штраф до 500 рублей.

Ранее в полиции раскрыли причину конфликта, где трое детей избили ребенка. Они набросились на девятилетнего мальчика из-за того, что он хотел вернуть мяч, который те у него отобрали. Несмотря на заявления в соцсетях и telegram-каналах о том, что ребенка якобы избили дети мигрантов, все участники конфликта — граждане России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нефтеюганске (ХМАО) родители троих детей, которые избили ребенка на детской площадке, заплатят штраф в 500 рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полиции. «Полицией составлены административные протоколы по статье 5.35 (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних — прим. URA.RU). Они направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения по существу», — сообщили агентству в полиции. Родителям грозит штраф до 500 рублей. Ранее в полиции раскрыли причину конфликта, где трое детей избили ребенка. Они набросились на девятилетнего мальчика из-за того, что он хотел вернуть мяч, который те у него отобрали. Несмотря на заявления в соцсетях и telegram-каналах о том, что ребенка якобы избили дети мигрантов, все участники конфликта — граждане России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...