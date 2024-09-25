Водителей хотят штрафовать за курение электронных сигарет

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Водителей хотят начать штрафовать за курение Фото:

Российским водителям могут начать выписывать штраф в размере 1,5 тысячи рублей за курение обычных и электронных сигарет за рулем. Такая инициатива поступила от национального союза автомобилистов. По словам председателя «Движения автомобилистов России» Виктора Похмелкина, подобный запрет бессмысленен.

«Конечно, любые посторонние действия … отвлекают от дороги, курение тоже. … Но тогда этот перечень надо продолжить, почему только сигареты? А есть пирожок, а пить воду, принимать лекарства? … Тогда надо запрещать под угрозой штрафа любые действия, отвлекающие от дороги», — заявил Похмелкин в разговоре с «Национальной службой новостей».

Он также добавил, что запрет абсолютно всего, что отвлекает водителя от дороги, сейчас не представляется возможным. «Надо все-таки остановиться и понять, что не все решается запретами», — заключил спикер.

Ранее врач-гастроэнтеролог Александра Разаренова рассказала, что курильщикам как обычных, так и электронных сигарет грозят проблемы не только с легкими, но и с пищеварением. Боль в груди и одышка могут приводить к снижению аппетита и смене пищевых привычек, что может повлиять на работу пищеварительной системы.

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Российским водителям могут начать выписывать штраф в размере 1,5 тысячи рублей за курение обычных и электронных сигарет за рулем. Такая инициатива поступила от национального союза автомобилистов. По словам председателя «Движения автомобилистов России» Виктора Похмелкина, подобный запрет бессмысленен. «Конечно, любые посторонние действия … отвлекают от дороги, курение тоже. … Но тогда этот перечень надо продолжить, почему только сигареты? А есть пирожок, а пить воду, принимать лекарства? … Тогда надо запрещать под угрозой штрафа любые действия, отвлекающие от дороги», — заявил Похмелкин в разговоре с «Национальной службой новостей». Он также добавил, что запрет абсолютно всего, что отвлекает водителя от дороги, сейчас не представляется возможным. «Надо все-таки остановиться и понять, что не все решается запретами», — заключил спикер. Ранее врач-гастроэнтеролог Александра Разаренова рассказала, что курильщикам как обычных, так и электронных сигарет грозят проблемы не только с легкими, но и с пищеварением. Боль в груди и одышка могут приводить к снижению аппетита и смене пищевых привычек, что может повлиять на работу пищеварительной системы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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