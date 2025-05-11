Макрон высказал свое мнение по переговорам России и Украины

Макрон: переговоры РФ и Украины — первый, но недостаточный шаг
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Макрон считает переговоры РФ и Украины недостаточным шагом для завершения конфликта
Макрон считает переговоры РФ и Украины недостаточным шагом для завершения конфликта Фото:
новость из сюжета
Путин предложил Украине провести прямые переговоры в мае

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал предложение президента России Владимира Путина Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле. Макрон назвал эту инициативу «первым, но недостаточным шагом». 

«[Предложение Владимира Путина провести переговоры с Украиной в Стамбуле] это первый и недостаточный шаг. Безусловному прекращению огня не должны предшествовать переговоры», — заявил президент Франции. Его слова передает агентство AFP. Макрон заявил, что Владимир Путин якобы «ищет выход, но он все еще хочет выиграть время».

Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры с РФ, которые ранее были прерваны по инициативе Украины. Оптимальной площадкой для восстановления диалога может стать Стамбул, а сам процесс начнется 15 мая. Об этом в ходе выступления перед журналистами заявил президент России Владимир Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

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Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал предложение президента России Владимира Путина Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле. Макрон назвал эту инициативу «первым, но недостаточным шагом».  «[Предложение Владимира Путина провести переговоры с Украиной в Стамбуле] это первый и недостаточный шаг. Безусловному прекращению огня не должны предшествовать переговоры», — заявил президент Франции. Его слова передает агентство AFP. Макрон заявил, что Владимир Путин якобы «ищет выход, но он все еще хочет выиграть время». Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры с РФ, которые ранее были прерваны по инициативе Украины. Оптимальной площадкой для восстановления диалога может стать Стамбул, а сам процесс начнется 15 мая. Об этом в ходе выступления перед журналистами заявил президент России Владимир Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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