Макрон высказал свое мнение по переговорам России и Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал предложение президента России Владимира Путина Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле. Макрон назвал эту инициативу «первым, но недостаточным шагом».
«[Предложение Владимира Путина провести переговоры с Украиной в Стамбуле] это первый и недостаточный шаг. Безусловному прекращению огня не должны предшествовать переговоры», — заявил президент Франции. Его слова передает агентство AFP. Макрон заявил, что Владимир Путин якобы «ищет выход, но он все еще хочет выиграть время».
Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры с РФ, которые ранее были прерваны по инициативе Украины. Оптимальной площадкой для восстановления диалога может стать Стамбул, а сам процесс начнется 15 мая. Об этом в ходе выступления перед журналистами заявил президент России Владимир Путин. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
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