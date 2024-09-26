Дом будет высотой 10 этажей. Фото архивное Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Застройщик «Зеленый континент», основными бенефициарами которого являются экс-депутаты Сергей Селещук и Дмитрий Бухарин, построит новый ЖК недалеко от вокзала в Челябинске. Разрешение на работы компании выдала мэрия.

«Слушания прошли. Согласовали отклонение от предельных параметров по адресу: переулок Красный, земельный участок 14/1 в Советском районе. Там ведется строительство многоквартирного жилого дома с группами временного пребывания дошкольников на 20 человек (первая очередь строительства)», — сообщается 26 сентября в telegram-канале, публикующем официальные документы мэрии.

Согласно базе данных Сбис, учредителями «Зеленого континента» являются две компании. Одна из них принадлежит экс-депутату гордумы Челябинска Сергею Селещуку, вторая — экс-депутату Курчатовского райсовета Дмитрию Бухарину.

Застройщик запрашивал разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве нового жилого комплекса. Дело в том, что разрешенный минимальный размер участка при строительстве составляет четыре тысячи квадратных метров, а площадь земли, где застройщик собирается возводить новый жилой комплекс, составляет 3 тысячи 537 квадратных метров.

Согласно сервису 2Gis, новостройка будет иметь десять этажей. Несмотря на то, что она находится на перекрестке переулка Красного и улицы Переселенческой, на электронной карте здание жилой комплекс обозначен как «Дом на Цвиллинга».

Площадь участка под строительство нового ЖК составит 3 тысячи 537 квадратных метров Скрин: кадастровая карта Челябинска