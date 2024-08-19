В Челябинске построят новый ЖК с детским садом. Скрин

20 августа 2024 в 11:52 Размер текста - 17 +

Предложения и замечания по проекту можно будет вносить с 23 по 30 августа Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Челябинске в Советском районе по улице Красной недалеко от стадиона Локомотив застройщик ООО «Зеленый континент» планирует возвести новый жилой комплекс с детским садом. Обсуждения по проекту пройдут с 16 августа по 13 сентября, сообщается на сайте администрации. «Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров при строительстве многоквартирного жилого дома с группами временного пребывания дошкольников на 20 человек с минимальным размером земельного участка — 3 тысячи 537 квадратных метров. Объект будет расположен по адресу: переулок Красный в Советском районе Челябинска. Обсуждения по проекту пройдут с 16 августа по 13 сентября», — сообщается на сайте мэрии. Застройщик запрашивал разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве нового жилого комплекса. Дело в том, что разрешенный минимальный размер участка при строительстве составляет четыре тысячи квадратных метров, а площадь земли, где застройщик собирается возводить новый жилой комплекс, составляет 3 тысячи 537 квадратных метров. Предложения и замечания по проекту принимаются с 23 по 30 августа. Общественные обсуждения пройдут на портале «Госуслуг». В случае одобрения проекта возведение высотного жилого комплекса начнется к четвертому кварталу 2024 года. Площадь участка под строительство нового ЖК составит 3 тысячи 537 квадратных метров Скрин: кадастровая карта Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в Советском районе по улице Красной недалеко от стадиона Локомотив застройщик ООО «Зеленый континент» планирует возвести новый жилой комплекс с детским садом. Обсуждения по проекту пройдут с 16 августа по 13 сентября, сообщается на сайте администрации. «Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров при строительстве многоквартирного жилого дома с группами временного пребывания дошкольников на 20 человек с минимальным размером земельного участка — 3 тысячи 537 квадратных метров. Объект будет расположен по адресу: переулок Красный в Советском районе Челябинска. Обсуждения по проекту пройдут с 16 августа по 13 сентября», — сообщается на сайте мэрии. Застройщик запрашивал разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве нового жилого комплекса. Дело в том, что разрешенный минимальный размер участка при строительстве составляет четыре тысячи квадратных метров, а площадь земли, где застройщик собирается возводить новый жилой комплекс, составляет 3 тысячи 537 квадратных метров. Предложения и замечания по проекту принимаются с 23 по 30 августа. Общественные обсуждения пройдут на портале «Госуслуг». В случае одобрения проекта возведение высотного жилого комплекса начнется к четвертому кварталу 2024 года.