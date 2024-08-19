19 августа 2024

В Челябинске построят новый ЖК с детским садом. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Предложения и замечания по проекту можно будет вносить с 23 по 30 августа Фото:

В Челябинске в Советском районе по улице Красной недалеко от стадиона Локомотив застройщик ООО «Зеленый континент» планирует возвести новый жилой комплекс с детским садом. Обсуждения по проекту пройдут с 16 августа по 13 сентября, сообщается на сайте администрации.

«Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров при строительстве многоквартирного жилого дома с группами временного пребывания дошкольников на 20 человек с минимальным размером земельного участка — 3 тысячи 537 квадратных метров. Объект будет расположен по адресу: переулок Красный в Советском районе Челябинска. Обсуждения по проекту пройдут с 16 августа по 13 сентября», — сообщается на сайте мэрии.

Застройщик запрашивал разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве нового жилого комплекса. Дело в том, что разрешенный минимальный размер участка при строительстве составляет четыре тысячи квадратных метров, а площадь земли, где застройщик собирается возводить новый жилой комплекс, составляет 3 тысячи 537 квадратных метров.

Предложения и замечания по проекту принимаются с 23 по 30 августа. Общественные обсуждения пройдут на портале «Госуслуг». В случае одобрения проекта возведение высотного жилого комплекса начнется к четвертому кварталу 2024 года.

Площадь участка под строительство нового ЖК составит 3 тысячи 537 квадратных метров
Площадь участка под строительство нового ЖК составит 3 тысячи 537 квадратных метров

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В Челябинске в Советском районе по улице Красной недалеко от стадиона Локомотив застройщик ООО «Зеленый континент» планирует возвести новый жилой комплекс с детским садом. Обсуждения по проекту пройдут с 16 августа по 13 сентября, сообщается на сайте администрации. «Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров при строительстве многоквартирного жилого дома с группами временного пребывания дошкольников на 20 человек с минимальным размером земельного участка — 3 тысячи 537 квадратных метров. Объект будет расположен по адресу: переулок Красный в Советском районе Челябинска. Обсуждения по проекту пройдут с 16 августа по 13 сентября», — сообщается на сайте мэрии. Застройщик запрашивал разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве нового жилого комплекса. Дело в том, что разрешенный минимальный размер участка при строительстве составляет четыре тысячи квадратных метров, а площадь земли, где застройщик собирается возводить новый жилой комплекс, составляет 3 тысячи 537 квадратных метров. Предложения и замечания по проекту принимаются с 23 по 30 августа. Общественные обсуждения пройдут на портале «Госуслуг». В случае одобрения проекта возведение высотного жилого комплекса начнется к четвертому кварталу 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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