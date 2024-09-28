В мире Директором офшора Зеленских стала родственница главы счетной палаты 28 сентября 2024 в 10:13 Размер текста - 17 + Директором офшора Зеленских стала сестра руководителя счетной палаты Украины Фото: Официальный сайт президента Украины Семья президента Украины Владимира Зеленского назначила на должность своего кипрского офшора Светлану Пищанскую. Женщина приходится сестрой руководителю счетной палаты Украины. Данные можно найти в документах регистрационных инстанций Кипра. «Пищанская заняла должность директора Aldorante Limited 19 июня. Она является сестрой Ольги Пищанской, которая в январе возглавила счетную палату Украины», — следует вывод из документов, с ними ознакомились журналисты РИА Новости. В Верховной Раде Украины назначение Светланы Пищанской назвали «позором и кумовством». Ранее компанией Aldorante Limited владел Владимир Зеленский со своей супругой Еленой. Сейчас бизнесом владеет только жена президента Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Семья президента Украины Владимира Зеленского назначила на должность своего кипрского офшора Светлану Пищанскую. Женщина приходится сестрой руководителю счетной палаты Украины. Данные можно найти в документах регистрационных инстанций Кипра. «Пищанская заняла должность директора Aldorante Limited 19 июня. Она является сестрой Ольги Пищанской, которая в январе возглавила счетную палату Украины», — следует вывод из документов, с ними ознакомились журналисты РИА Новости. В Верховной Раде Украины назначение Светланы Пищанской назвали «позором и кумовством». Ранее компанией Aldorante Limited владел Владимир Зеленский со своей супругой Еленой. Сейчас бизнесом владеет только жена президента Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям