Директором офшора Зеленских стала родственница главы счетной палаты

Семья президента Украины Владимира Зеленского назначила на должность своего кипрского офшора Светлану Пищанскую. Женщина приходится сестрой руководителю счетной палаты Украины. Данные можно найти в документах регистрационных инстанций Кипра.
«Пищанская заняла должность директора Aldorante Limited 19 июня. Она является сестрой Ольги Пищанской, которая в январе возглавила счетную палату Украины», — следует вывод из документов, с ними ознакомились журналисты РИА Новости. В Верховной Раде Украины назначение Светланы Пищанской назвали «позором и кумовством».
Ранее компанией Aldorante Limited владел Владимир Зеленский со своей супругой Еленой. Сейчас бизнесом владеет только жена президента Украины.
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