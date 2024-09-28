Директором офшора Зеленских стала родственница главы счетной палаты

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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, зеленская елена, stock
Директором офшора Зеленских стала сестра руководителя счетной палаты Украины Фото:

Семья президента Украины Владимира Зеленского назначила на должность своего кипрского офшора Светлану Пищанскую. Женщина приходится сестрой руководителю счетной палаты Украины. Данные можно найти в документах регистрационных инстанций Кипра.

«Пищанская заняла должность директора Aldorante Limited 19 июня. Она является сестрой Ольги Пищанской, которая в январе возглавила счетную палату Украины», — следует вывод из документов, с ними ознакомились журналисты РИА Новости. В Верховной Раде Украины назначение Светланы Пищанской назвали «позором и кумовством».

Ранее компанией Aldorante Limited владел Владимир Зеленский со своей супругой Еленой. Сейчас бизнесом владеет только жена президента Украины.

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Семья президента Украины Владимира Зеленского назначила на должность своего кипрского офшора Светлану Пищанскую. Женщина приходится сестрой руководителю счетной палаты Украины. Данные можно найти в документах регистрационных инстанций Кипра. «Пищанская заняла должность директора Aldorante Limited 19 июня. Она является сестрой Ольги Пищанской, которая в январе возглавила счетную палату Украины», — следует вывод из документов, с ними ознакомились журналисты РИА Новости. В Верховной Раде Украины назначение Светланы Пищанской назвали «позором и кумовством». Ранее компанией Aldorante Limited владел Владимир Зеленский со своей супругой Еленой. Сейчас бизнесом владеет только жена президента Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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