Сальдо: ВСУ хотят заразить воду в Херсонской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ хотят применить химоружие в регионе
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ хотят применить химоружие в регионе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ готовятся к применению химического оружия и заражению водоемов в Херсонской области. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо со ссылкой на украинских военнопленных.

«Готовятся, к сожалению, варианты применения и химического оружия, и, возможно, заражение водоемов — это уже бактериологическое оружие», — заявил Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости. Он отметил, что о подготовке таких операций сообщают пленные бойцы ВСУ. В связи с этим губернатор Херсонской области предложил вводить массовое обучение населения гражданской обороне, в том числе противоядиям. В частности Сальдо указал на необходимость такого обучения в школах, как это было в Советском Союзе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ готовятся к применению химического оружия и заражению водоемов в Херсонской области. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо со ссылкой на украинских военнопленных. «Готовятся, к сожалению, варианты применения и химического оружия, и, возможно, заражение водоемов — это уже бактериологическое оружие», — заявил Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости. Он отметил, что о подготовке таких операций сообщают пленные бойцы ВСУ. В связи с этим губернатор Херсонской области предложил вводить массовое обучение населения гражданской обороне, в том числе противоядиям. В частности Сальдо указал на необходимость такого обучения в школах, как это было в Советском Союзе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...