Сальдо: ВСУ хотят заразить воду в Херсонской области

ВСУ готовятся к применению химического оружия и заражению водоемов в Херсонской области. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо со ссылкой на украинских военнопленных.
«Готовятся, к сожалению, варианты применения и химического оружия, и, возможно, заражение водоемов — это уже бактериологическое оружие», — заявил Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости. Он отметил, что о подготовке таких операций сообщают пленные бойцы ВСУ. В связи с этим губернатор Херсонской области предложил вводить массовое обучение населения гражданской обороне, в том числе противоядиям. В частности Сальдо указал на необходимость такого обучения в школах, как это было в Советском Союзе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.