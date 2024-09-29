Пожарные спасли пермяка из горящей квартиры

29 сентября 2024 в 23:16 Размер текста - 17 +

Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в Перми (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в Перми. Пострадавший был госпитализирован, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю. «Пожарные нашли в горящей квартире мужчину и вывели его на свежий воздух. Пострадавший госпитализирован. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем», — сообщили в ведомстве. Сообщение о возгорании на улице Куфонина поступило 29 сентября в 17:39. К месту вызова были направлены 12 человек личного состава и три единицы техники. Площадь пожара составила три квадратных метра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в Перми. Пострадавший был госпитализирован, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю. «Пожарные нашли в горящей квартире мужчину и вывели его на свежий воздух. Пострадавший госпитализирован. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем», — сообщили в ведомстве. Сообщение о возгорании на улице Куфонина поступило 29 сентября в 17:39. К месту вызова были направлены 12 человек личного состава и три единицы техники. Площадь пожара составила три квадратных метра.