29 сентября 2024
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27 сентября 2024

Пожарные спасли пермяка из горящей квартиры

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Пожар в доме № 43 на улице Рощинской. Екатеринбург , дым, балконы, возгорание, копоть, горящий дом, многоквартирный дом, последствия пожара
Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в Перми (архивное фото) Фото:

Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в Перми. Пострадавший был госпитализирован, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю.

«Пожарные нашли в горящей квартире мужчину и вывели его на свежий воздух. Пострадавший госпитализирован. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем», — сообщили в ведомстве.

Сообщение о возгорании на улице Куфонина поступило 29 сентября в 17:39. К месту вызова были направлены 12 человек личного состава и три единицы техники. Площадь пожара составила три квадратных метра.

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Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в Перми. Пострадавший был госпитализирован, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю. «Пожарные нашли в горящей квартире мужчину и вывели его на свежий воздух. Пострадавший госпитализирован. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем», — сообщили в ведомстве. Сообщение о возгорании на улице Куфонина поступило 29 сентября в 17:39. К месту вызова были направлены 12 человек личного состава и три единицы техники. Площадь пожара составила три квадратных метра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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