Мэр из ХМАО решил устроить праздник для пенсионеров

В Нижневартовском районе устроят праздник ко Дню пожилого человека. Для пенсионеров 1, 2 и 4 октября проведут выставки и организуют вечерние программы с фольклорными выступлениями.
«Музеи района подготовили для своих посетителей выставки и мастер-классы. Библиотеками сельских и городских поселений запланированы книжные выставки, посвященные Дню пожилого человека, вечера отдыха», — говорится на сайте районной мэрии.
Помимо культурной программы, в списке мероприятий спортивные мероприятия. Например, жители района смогут сыграть в пионербол.
Ранее URA.RU рассказывало, что глава Нижневартовского района Борис Саломатин встретился с семьями участников СВО в Ваховске. Он выслушал их, а также проверил пункты по сбору гумпомощи.
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