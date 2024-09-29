29 сентября 2024

Мэр из ХМАО решил устроить праздник для пенсионеров

В Нижневартовском районе устроят праздник для пенсионеров
© Служба новостей «URA.RU»
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Для пенсионеров организуют вечерние программы
Для пенсионеров организуют вечерние программы Фото:

В Нижневартовском районе устроят праздник ко Дню пожилого человека. Для пенсионеров 1, 2 и 4 октября проведут выставки и организуют вечерние программы с фольклорными выступлениями.

«Музеи района подготовили для своих посетителей выставки и мастер-классы. Библиотеками сельских и городских поселений запланированы книжные выставки, посвященные Дню пожилого человека, вечера отдыха», — говорится на сайте районной мэрии.

Помимо культурной программы, в списке мероприятий спортивные мероприятия. Например, жители района смогут сыграть в пионербол.

Ранее URA.RU рассказывало, что глава Нижневартовского района Борис Саломатин встретился с семьями участников СВО в Ваховске. Он выслушал их, а также проверил пункты по сбору гумпомощи.

Мероприятия стартуют 1 октября
Мероприятия стартуют 1 октября
Фото:
Праздник продлится до 4 октября
Праздник продлится до 4 октября
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В Нижневартовском районе устроят праздник ко Дню пожилого человека. Для пенсионеров 1, 2 и 4 октября проведут выставки и организуют вечерние программы с фольклорными выступлениями. «Музеи района подготовили для своих посетителей выставки и мастер-классы. Библиотеками сельских и городских поселений запланированы книжные выставки, посвященные Дню пожилого человека, вечера отдыха», — говорится на сайте районной мэрии. Помимо культурной программы, в списке мероприятий спортивные мероприятия. Например, жители района смогут сыграть в пионербол. Ранее URA.RU рассказывало, что глава Нижневартовского района Борис Саломатин встретился с семьями участников СВО в Ваховске. Он выслушал их, а также проверил пункты по сбору гумпомощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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