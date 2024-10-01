В МИД РФ назвали суверенным правом Финляндии блокировать Финский залив

В МИД РФ назвали план Финляндии и Эстонии по закрытию Финского залива для российских судов их суверенным планом. Имеется в виду именно установка границ на своих прилежащих зонах с их стороны.
«Если речь идет о планах Финляндии и Эстонии установить границы своих прилежащих зон в Финском заливе, то подобный шаг является их суверенным правом», — уточнили в международном ведомстве. Сообщение передает РИА Новости. Вместе с тем в министерстве подчеркнули, что согласно положениям Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года, даже при установке собственных границ, страны Запада не могут препятствовать судоходству на территории Финского залива.
В сентябре Таллин и Хельсинки начали совместно разрабатывать конкретный план по закрытию Балтийского моря от российских кораблей. Страны расширили свое сотрудничество в сфере морской обороны.
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В МИД РФ назвали план Финляндии и Эстонии по закрытию Финского залива для российских судов их суверенным планом. Имеется в виду именно установка границ на своих прилежащих зонах с их стороны. «Если речь идет о планах Финляндии и Эстонии установить границы своих прилежащих зон в Финском заливе, то подобный шаг является их суверенным правом», — уточнили в международном ведомстве. Сообщение передает РИА Новости. Вместе с тем в министерстве подчеркнули, что согласно положениям Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года, даже при установке собственных границ, страны Запада не могут препятствовать судоходству на территории Финского залива. В сентябре Таллин и Хельсинки начали совместно разрабатывать конкретный план по закрытию Балтийского моря от российских кораблей. Страны расширили свое сотрудничество в сфере морской обороны.