Мэр Соликамска создает команду антивандалов

В городе Соликамск Пермского края появится административно-техническая инспекция, ответственная за соблюдение правил благоустройства и содержания города. Об этом сообщил глава Соликамского округа Александр Русанов. По словам чиновника, инспекторы будут обращать внимание на мусор, граффити, нерасчищенные дороги и «фиксировать нарушения».
«Город будет поделен на семь кварталов, и за каждым закрепим квартального инспектора. Квартальный инспектор будет обращать внимание на мусор, граффити, открытые люки, сухостой, вывоз снега, расклейку объявлений, состояние контейнерных площадок, прилегающей территории, общественных пространств и улично-дорожной сети и так далее. Будут фиксироваться нарушения правил благоустройства, допущенные на территории города как физическими, так и юридическими лицами», — объяснил Русанов.
Инспекция начнет работу в течение ближайшего месяца. Русанов пояснил, что вначале схема ее работы будет опробована на окружной столице, затем в мониторинг «включат и сельские территории.
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