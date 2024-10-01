На Украине новорожденных несколько лет продавали за рубеж

В течение нескольких лет на Украине действовала преступная группировка, которая занималась продажей новорожденных детей за границу. Украинские власти вынесли три обвинительных приговора в отношении членов этой преступной группировки. Об этом рассказали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.
«Преступная группировка по продаже детей за рубеж действовала минимум с 2019 года, ее организаторами были руководители харьковских и киевских клиник, предоставляющих услуги в сфере репродуктивной медицины», — говорится в telegram-канале прокуратуры. Там добавили, что украинские власти вынесли три обвинительных приговора в отношении группировки, занимавшейся продажей новорожденных за границу под прикрытием программы суррогатного материнства.
Организаторами были руководители клиник репродуктивной медицины в Харькове и Киеве. Они размещали объявления об услугах суррогатного материнства для одиноких мужчин из Евросоюза (ЕС), хотя по украинским законам суррогатными родителями могут быть только супружеские пары.
Группировка получала до 70 тысяч евро за ребенка, а суррогатным матерям платили около 12 тысяч евро. Женщин принуждали к сотрудничеству угрозами. По версии следствия, они продали за границу восемь младенцев и планировали вывезти еще 40. Двое администраторов клиник и адвокат получили по пять лет с испытательным сроком. Дела в отношении организатора и нескольких соучастников, скрывающихся за границей, переданы в суд, заключили в прокуратуре.
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