«Сима-ленд» раскрыл внутрянку, поздравляя Китай с главным праздником. Видео

Компания «Сима-ленд» отметила День независимости КНР
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Культурно-просветительский фестиваль «СВОИ – семья народов России». Екатеринбург, офис, сима ленд, опен спэйс
В уральской компании дорожат партнерскими связями с Китаем Фото:

Екатеринбургская компания «Сима-ленд» необычно поздравила Китайскую народную республику с 75-летием независимости. В соцсетях опубликованы кадры из офиса «Сима-ленда» в городе Иу.

Площадь офиса — более 40 тысяч квадратных метров. Там работают около 200 человек. В гигантских помещениях есть несколько зон отдыха (одна из них с бассейном), корпоративный ресторан и другие удобства. «Китайские партнеры назвали этот офис „самым крутым в Китае“ и мы разделяем с ними эти эмоции!» — говорится в посте в telegram-канале «Сима-ленда».

А в екатеринбургском офисе компании 1 октября устроили многотысячный флешмоб. «Доброе утро! С праздником!» — прокричали на китайском участники забавной акции.

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Екатеринбургская компания «Сима-ленд» необычно поздравила Китайскую народную республику с 75-летием независимости. В соцсетях опубликованы кадры из офиса «Сима-ленда» в городе Иу. Площадь офиса — более 40 тысяч квадратных метров. Там работают около 200 человек. В гигантских помещениях есть несколько зон отдыха (одна из них с бассейном), корпоративный ресторан и другие удобства. «Китайские партнеры назвали этот офис „самым крутым в Китае“ и мы разделяем с ними эти эмоции!» — говорится в посте в telegram-канале «Сима-ленда». А в екатеринбургском офисе компании 1 октября устроили многотысячный флешмоб. «Доброе утро! С праздником!» — прокричали на китайском участники забавной акции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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