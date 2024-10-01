«Сима-ленд» раскрыл внутрянку, поздравляя Китай с главным праздником. Видео

Компания «Сима-ленд» отметила День независимости КНР

01 октября 2024 в 21:28 Размер текста - 17 +

В уральской компании дорожат партнерскими связями с Китаем Фото: Илья Московец © URA.RU Екатеринбургская компания «Сима-ленд» необычно поздравила Китайскую народную республику с 75-летием независимости. В соцсетях опубликованы кадры из офиса «Сима-ленда» в городе Иу. Площадь офиса — более 40 тысяч квадратных метров. Там работают около 200 человек. В гигантских помещениях есть несколько зон отдыха (одна из них с бассейном), корпоративный ресторан и другие удобства. «Китайские партнеры назвали этот офис „самым крутым в Китае“ и мы разделяем с ними эти эмоции!» — говорится в посте в telegram-канале «Сима-ленда». А в екатеринбургском офисе компании 1 октября устроили многотысячный флешмоб. «Доброе утро! С праздником!» — прокричали на китайском участники забавной акции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургская компания «Сима-ленд» необычно поздравила Китайскую народную республику с 75-летием независимости. В соцсетях опубликованы кадры из офиса «Сима-ленда» в городе Иу. Площадь офиса — более 40 тысяч квадратных метров. Там работают около 200 человек. В гигантских помещениях есть несколько зон отдыха (одна из них с бассейном), корпоративный ресторан и другие удобства. «Китайские партнеры назвали этот офис „самым крутым в Китае“ и мы разделяем с ними эти эмоции!» — говорится в посте в telegram-канале «Сима-ленда». А в екатеринбургском офисе компании 1 октября устроили многотысячный флешмоб. «Доброе утро! С праздником!» — прокричали на китайском участники забавной акции.