Екатеринбургская компания «Сима-ленд» необычно поздравила Китайскую народную республику с 75-летием независимости. В соцсетях опубликованы кадры из офиса «Сима-ленда» в городе Иу.
Площадь офиса — более 40 тысяч квадратных метров. Там работают около 200 человек. В гигантских помещениях есть несколько зон отдыха (одна из них с бассейном), корпоративный ресторан и другие удобства. «Китайские партнеры назвали этот офис „самым крутым в Китае“ и мы разделяем с ними эти эмоции!» —
А в екатеринбургском офисе компании 1 октября устроили многотысячный флешмоб. «Доброе утро! С праздником!» — прокричали на китайском участники забавной акции.
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