Челябинский депутат объяснил снижение числа ДТП улучшением качества дорог

Председатель комитета заксобрания Челябинской области Алексей Денисенко связал снижение смертности от ДТП с улучшением качества дорог в регионе. Как 2 октября сообщили в пресс-службе заксобрания, с таким заявлением Денисенко выступил по итогам заседания временной комиссии по мониторингу автодорожной деятельности.
«В области продолжается работа по формированию безопасного и законопослушного поведения участников дорожного движения. В результате принимаемых мер по итогам первого полугодия зарегистрировано снижение основных показателей аварийности: количества ДТП на 1,5%, погибших в них людей — на 3,8%, раненых — на 1,7%», — прокомментировал Денисенко.
Депутат добавил, что в текущем году в нормативное состояние приведут почти 370 километров региональных дорог. При этом на протяжении 23 километров региональных автодорог установят освещение, обустроят 29 пешеходных переходов и автобусных остановок. После этого нормативным требованиям будет соответствовать 56% региональных автодорог.
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