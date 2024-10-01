Челябинский депутат объяснил снижение числа ДТП улучшением качества дорог

Депутат Денисенко: снижение числа ДТП связано улучшением качества дорог

02 октября 2024 в 11:21 Размер текста - 17 +

Алексей Денисенко считает, что качественные дороги привели к снижению числа ДТП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель комитета заксобрания Челябинской области Алексей Денисенко связал снижение смертности от ДТП с улучшением качества дорог в регионе. Как 2 октября сообщили в пресс-службе заксобрания, с таким заявлением Денисенко выступил по итогам заседания временной комиссии по мониторингу автодорожной деятельности. «В области продолжается работа по формированию безопасного и законопослушного поведения участников дорожного движения. В результате принимаемых мер по итогам первого полугодия зарегистрировано снижение основных показателей аварийности: количества ДТП на 1,5%, погибших в них людей — на 3,8%, раненых — на 1,7%», — прокомментировал Денисенко. Депутат добавил, что в текущем году в нормативное состояние приведут почти 370 километров региональных дорог. При этом на протяжении 23 километров региональных автодорог установят освещение, обустроят 29 пешеходных переходов и автобусных остановок. После этого нормативным требованиям будет соответствовать 56% региональных автодорог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель комитета заксобрания Челябинской области Алексей Денисенко связал снижение смертности от ДТП с улучшением качества дорог в регионе. Как 2 октября сообщили в пресс-службе заксобрания, с таким заявлением Денисенко выступил по итогам заседания временной комиссии по мониторингу автодорожной деятельности. «В области продолжается работа по формированию безопасного и законопослушного поведения участников дорожного движения. В результате принимаемых мер по итогам первого полугодия зарегистрировано снижение основных показателей аварийности: количества ДТП на 1,5%, погибших в них людей — на 3,8%, раненых — на 1,7%», — прокомментировал Денисенко. Депутат добавил, что в текущем году в нормативное состояние приведут почти 370 километров региональных дорог. При этом на протяжении 23 километров региональных автодорог установят освещение, обустроят 29 пешеходных переходов и автобусных остановок. После этого нормативным требованиям будет соответствовать 56% региональных автодорог.