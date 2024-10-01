01 октября 2024

Челябинский депутат объяснил снижение числа ДТП улучшением качества дорог

Депутат Денисенко: снижение числа ДТП связано улучшением качества дорог
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание Олега Гербера председателем Законодательного Собрания. Челябинск , денисенко алексей
Алексей Денисенко считает, что качественные дороги привели к снижению числа ДТП Фото:

Председатель комитета заксобрания Челябинской области Алексей Денисенко связал снижение смертности от ДТП с улучшением качества дорог в регионе. Как 2 октября сообщили в пресс-службе заксобрания, с таким заявлением Денисенко выступил по итогам заседания временной комиссии по мониторингу автодорожной деятельности.

«В области продолжается работа по формированию безопасного и законопослушного поведения участников дорожного движения. В результате принимаемых мер по итогам первого полугодия зарегистрировано снижение основных показателей аварийности: количества ДТП на 1,5%, погибших в них людей — на 3,8%, раненых — на 1,7%», — прокомментировал Денисенко.

Депутат добавил, что в текущем году в нормативное состояние приведут почти 370 километров региональных дорог. При этом на протяжении 23 километров региональных автодорог установят освещение, обустроят 29 пешеходных переходов и автобусных остановок. После этого нормативным требованиям будет соответствовать 56% региональных автодорог.

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Председатель комитета заксобрания Челябинской области Алексей Денисенко связал снижение смертности от ДТП с улучшением качества дорог в регионе. Как 2 октября сообщили в пресс-службе заксобрания, с таким заявлением Денисенко выступил по итогам заседания временной комиссии по мониторингу автодорожной деятельности. «В области продолжается работа по формированию безопасного и законопослушного поведения участников дорожного движения. В результате принимаемых мер по итогам первого полугодия зарегистрировано снижение основных показателей аварийности: количества ДТП на 1,5%, погибших в них людей — на 3,8%, раненых — на 1,7%», — прокомментировал Денисенко. Депутат добавил, что в текущем году в нормативное состояние приведут почти 370 километров региональных дорог. При этом на протяжении 23 километров региональных автодорог установят освещение, обустроят 29 пешеходных переходов и автобусных остановок. После этого нормативным требованиям будет соответствовать 56% региональных автодорог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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