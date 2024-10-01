Представители ресторанного рынка Перми заявили о кадровом голоде

В Перми в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса наблюдается нехватка сотрудников. Наиболее востребованы на рынке повара, пекари и кондитеры.
«В августе 2024 года пермские работодатели разместили более тысячи вакансий в сфере „Туризм, гостиницы, рестораны“. Это на 33% больше, чем в том же месяце прошлого года. Наиболее востребованы на рынке повара, пекари и кондитеры. На одну вакансию приходится всего 0,9 резюме», — пишет Business Class со ссылкой на сервис онлайн-рекрутинга НН.ru.
Также интернет-издание приводит слова пермского ресторатора Николая Канищева. Он отмечает, что высшие и специальные учебные заведения в Перми «закладывают прочный фундамент, но, как правило, новым сотрудникам приходится „адаптироваться к условиям работы в том или ином заведении“.
Ранее URA.RU писало, что Прикамье спрос на сотрудников общепита и гостиничного бизнеса за год вырос на 55%. Наибольший спрос в Прикамье на хостес, поваров и официантов.
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