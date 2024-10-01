01 октября 2024

Представители ресторанного рынка Перми заявили о кадровом голоде

Ресторанному рынку в Перми остро не хватает поваров, пекарей и кондитеров
© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на кондитеров в Перми растет
Спрос на кондитеров в Перми растет Фото:

В Перми в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса наблюдается нехватка сотрудников. Наиболее востребованы на рынке повара, пекари и кондитеры.

«В августе 2024 года пермские работодатели разместили более тысячи вакансий в сфере „Туризм, гостиницы, рестораны“. Это на 33% больше, чем в том же месяце прошлого года. Наиболее востребованы на рынке повара, пекари и кондитеры. На одну вакансию приходится всего 0,9 резюме», — пишет Business Class со ссылкой на сервис онлайн-рекрутинга НН.ru.

Также интернет-издание приводит слова пермского ресторатора Николая Канищева. Он отмечает, что высшие и специальные учебные заведения в Перми «закладывают прочный фундамент, но, как правило, новым сотрудникам приходится „адаптироваться к условиям работы в том или ином заведении“.

Ранее URA.RU писало, что Прикамье спрос на сотрудников общепита и гостиничного бизнеса за год вырос на 55%. Наибольший спрос в Прикамье на хостес, поваров и официантов.

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В Перми в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса наблюдается нехватка сотрудников. Наиболее востребованы на рынке повара, пекари и кондитеры. «В августе 2024 года пермские работодатели разместили более тысячи вакансий в сфере „Туризм, гостиницы, рестораны“. Это на 33% больше, чем в том же месяце прошлого года. Наиболее востребованы на рынке повара, пекари и кондитеры. На одну вакансию приходится всего 0,9 резюме», — пишет Business Class со ссылкой на сервис онлайн-рекрутинга НН.ru. Также интернет-издание приводит слова пермского ресторатора Николая Канищева. Он отмечает, что высшие и специальные учебные заведения в Перми «закладывают прочный фундамент, но, как правило, новым сотрудникам приходится „адаптироваться к условиям работы в том или ином заведении“. Ранее URA.RU писало, что Прикамье спрос на сотрудников общепита и гостиничного бизнеса за год вырос на 55%. Наибольший спрос в Прикамье на хостес, поваров и официантов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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