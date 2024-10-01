01 октября 2024

Жители ХМАО пожаловались Кухаруку на отсутствие отопления в детсаду

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители ХМАО пожаловались Кухаруку на отсутствие отопления в детсаду
Жители ХМАО пожаловались Кухаруку на отсутствие отопления в детсаду Фото:

В городском поселении Пойковский (Нефтеюганский район) один из детских садов остался без отопления. Местные жители пожаловались в социальных сетях губернатору ХМАО Руслану Кухаруку. Об этом сообщила URA.RU югорчанка Мария.

«Написали губернатору региона, поскольку боимся закрытия своего детсада. Сроки подачи тепла в жилые дома и на социальные объекты неоднократно переносились. Понятно, если десятилетиями не ремонтировать городские коммуникации, то им придет конец. Только зачем допускать такие ситуации?», — рассказала агентству жительница Пойковского.

Выяснилось, что в детсаду «В гостях у сказки» не могли запустить отопление из-за затянувшегося ремонта теплосетей. С первого октября дошкольное учреждение планировали временно закрыть, а его воспитанников перевести в другие детсады.

«Однако в эти выходные запустили всю отопительную систему в 1-м микрорайоне, где расположен детсад „В гостях у сказки“. Сегодня отопление в дошкольное учреждение поступило, поэтому завтра все дети вернутся в свою образовательную организацию», — пояснили ситуацию URA.RU в департаменте образования Нефтеюганского района.

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В городском поселении Пойковский (Нефтеюганский район) один из детских садов остался без отопления. Местные жители пожаловались в социальных сетях губернатору ХМАО Руслану Кухаруку. Об этом сообщила URA.RU югорчанка Мария. «Написали губернатору региона, поскольку боимся закрытия своего детсада. Сроки подачи тепла в жилые дома и на социальные объекты неоднократно переносились. Понятно, если десятилетиями не ремонтировать городские коммуникации, то им придет конец. Только зачем допускать такие ситуации?», — рассказала агентству жительница Пойковского. Выяснилось, что в детсаду «В гостях у сказки» не могли запустить отопление из-за затянувшегося ремонта теплосетей. С первого октября дошкольное учреждение планировали временно закрыть, а его воспитанников перевести в другие детсады. «Однако в эти выходные запустили всю отопительную систему в 1-м микрорайоне, где расположен детсад „В гостях у сказки“. Сегодня отопление в дошкольное учреждение поступило, поэтому завтра все дети вернутся в свою образовательную организацию», — пояснили ситуацию URA.RU в департаменте образования Нефтеюганского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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