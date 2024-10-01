Жители ХМАО пожаловались Кухаруку на отсутствие отопления в детсаду

В городском поселении Пойковский (Нефтеюганский район) один из детских садов остался без отопления. Местные жители пожаловались в социальных сетях губернатору ХМАО Руслану Кухаруку. Об этом сообщила URA.RU югорчанка Мария.
«Написали губернатору региона, поскольку боимся закрытия своего детсада. Сроки подачи тепла в жилые дома и на социальные объекты неоднократно переносились. Понятно, если десятилетиями не ремонтировать городские коммуникации, то им придет конец. Только зачем допускать такие ситуации?», — рассказала агентству жительница Пойковского.
Выяснилось, что в детсаду «В гостях у сказки» не могли запустить отопление из-за затянувшегося ремонта теплосетей. С первого октября дошкольное учреждение планировали временно закрыть, а его воспитанников перевести в другие детсады.
«Однако в эти выходные запустили всю отопительную систему в 1-м микрорайоне, где расположен детсад „В гостях у сказки“. Сегодня отопление в дошкольное учреждение поступило, поэтому завтра все дети вернутся в свою образовательную организацию», — пояснили ситуацию URA.RU в департаменте образования Нефтеюганского района.
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