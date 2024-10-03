03 октября 2024

Боец из ХМАО в зоне СВО ликвидировал вражеского снайпера и двух пулеметчиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Боец из ХМАО спас жизни товарищей, ликвидировав снайпера и двух пулеметчиков
Боец из ХМАО спас жизни товарищей, ликвидировав снайпера и двух пулеметчиков Фото:

Боец из ХМАО Павел Карпилянский, который проходит службу в зоне спецоперации, ликвидировал вражеского снайпера и двух пулеметчиков во время выполнения боевой задачи. Об этом рассказал telegram-канал «Югра Солдату».

«Военнослужащий из Югры в ходе боевой задачи успешно ликвидировал вражеского снайпера и двух стрелков пулеметного расчета. В дальнейшем это помогло пехотным подразделениям продвинуться вперед без потерь среди личного состава», — сообщает telegram-канал.

Ранее URA.RU писало, что телеоператор окружного канала отправляется добровольцем в зону СВО. Андрей Бучинский подписал контракт с Министерством обороны.

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Боец из ХМАО Павел Карпилянский, который проходит службу в зоне спецоперации, ликвидировал вражеского снайпера и двух пулеметчиков во время выполнения боевой задачи. Об этом рассказал telegram-канал «Югра Солдату». «Военнослужащий из Югры в ходе боевой задачи успешно ликвидировал вражеского снайпера и двух стрелков пулеметного расчета. В дальнейшем это помогло пехотным подразделениям продвинуться вперед без потерь среди личного состава», — сообщает telegram-канал. Ранее URA.RU писало, что телеоператор окружного канала отправляется добровольцем в зону СВО. Андрей Бучинский подписал контракт с Министерством обороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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