Боец из ХМАО в зоне СВО ликвидировал вражеского снайпера и двух пулеметчиков

Боец из ХМАО Павел Карпилянский, который проходит службу в зоне спецоперации, ликвидировал вражеского снайпера и двух пулеметчиков во время выполнения боевой задачи. Об этом рассказал telegram-канал «Югра Солдату».
«Военнослужащий из Югры в ходе боевой задачи успешно ликвидировал вражеского снайпера и двух стрелков пулеметного расчета. В дальнейшем это помогло пехотным подразделениям продвинуться вперед без потерь среди личного состава», — сообщает telegram-канал.
Ранее URA.RU писало, что телеоператор окружного канала отправляется добровольцем в зону СВО. Андрей Бучинский подписал контракт с Министерством обороны.
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