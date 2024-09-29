29 сентября 2024
28 сентября 2024

Телеоператор из ХМАО отправляется добровольцем в зону СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Оператор телеканала "Мегаполис" Андрей Бучинский подписал контракт с ВС РФ
Оператор телеканала "Мегаполис" Андрей Бучинский подписал контракт с ВС РФ Фото:

Оператор окружного телеканала «Мегаполис» Андрей Бучинский принял решение отправиться добровольцем в зону СВО и подписал контракт с Министерством обороны. Об этом югорчанин рассказал журналисту URA.RU.

«Ситуация в стране такая — нужно помогать ребятам. Я не один такой [кто так считает], нас здесь много», — поделился Андрей. Мужчина рассказал, что на его решения также повлияло вторжение ВСУ в Курскую область.

Со сборами на СВО ему помог ресурсный центр Добродом. Снабдили сетью, плащом-невидимкой (маскировочный плащ, скрывающий бойцов от тепловизоров — прим. URA.RU), продуктами и медикаментами. Сейчас югорчанин находится в Ханты-Мансийске на распределительном пункте, после оформления всех необходимых документов он отправится в военную часть для обучения и боевого слаживания.

Ранее агентство писало, что журналист URA.RU из ХМАО отправляется добровольцем в зону СВО. По словам нашего коллеги Евгения Неупокоева, мысли отправиться в зону боевых действий у него были с самого начала спецоперации, а на окончательное решение повлияло нападение ВСУ на Курскую область.

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Оператор окружного телеканала «Мегаполис» Андрей Бучинский принял решение отправиться добровольцем в зону СВО и подписал контракт с Министерством обороны. Об этом югорчанин рассказал журналисту URA.RU. «Ситуация в стране такая — нужно помогать ребятам. Я не один такой [кто так считает], нас здесь много», — поделился Андрей. Мужчина рассказал, что на его решения также повлияло вторжение ВСУ в Курскую область. Со сборами на СВО ему помог ресурсный центр Добродом. Снабдили сетью, плащом-невидимкой (маскировочный плащ, скрывающий бойцов от тепловизоров — прим. URA.RU), продуктами и медикаментами. Сейчас югорчанин находится в Ханты-Мансийске на распределительном пункте, после оформления всех необходимых документов он отправится в военную часть для обучения и боевого слаживания. Ранее агентство писало, что журналист URA.RU из ХМАО отправляется добровольцем в зону СВО. По словам нашего коллеги Евгения Неупокоева, мысли отправиться в зону боевых действий у него были с самого начала спецоперации, а на окончательное решение повлияло нападение ВСУ на Курскую область.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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