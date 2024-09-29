Телеоператор из ХМАО отправляется добровольцем в зону СВО

Оператор окружного телеканала «Мегаполис» Андрей Бучинский принял решение отправиться добровольцем в зону СВО и подписал контракт с Министерством обороны. Об этом югорчанин рассказал журналисту URA.RU.
«Ситуация в стране такая — нужно помогать ребятам. Я не один такой [кто так считает], нас здесь много», — поделился Андрей. Мужчина рассказал, что на его решения также повлияло вторжение ВСУ в Курскую область.
Со сборами на СВО ему помог ресурсный центр Добродом. Снабдили сетью, плащом-невидимкой (маскировочный плащ, скрывающий бойцов от тепловизоров — прим. URA.RU), продуктами и медикаментами. Сейчас югорчанин находится в Ханты-Мансийске на распределительном пункте, после оформления всех необходимых документов он отправится в военную часть для обучения и боевого слаживания.
Ранее агентство писало, что журналист URA.RU из ХМАО отправляется добровольцем в зону СВО. По словам нашего коллеги Евгения Неупокоева, мысли отправиться в зону боевых действий у него были с самого начала спецоперации, а на окончательное решение повлияло нападение ВСУ на Курскую область.
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