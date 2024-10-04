В Челябинске мать погибших на пожаре детей отправили на принудительное лечение

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У женщины обнаружили заболевание психики Фото:

Женщину, которая заперла двух детей 2 и 3 лет дома в поселке Мирный Челябинской области и ушла в гости распивать алкоголь, направили на принудительное лечение в психдиспансер. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. Дети скончались от угарного газа, когда случайно подожгли диван.

«По результатам проведенной психиатрической экспертизы установлено, что женщина страдает хроническим психическим расстройством, не могла и не может осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими. По решению суда к ней применены принудительные меры медицинского характера», — уточнили ГURA.RU в пресс-службе ведомства.

Уголовное наказание было отменено, так как женщину признали невменяемой, а также представляющей опасность обществу или способной причинить вред. В пресс-службе ведомства отметили, что срок лечения пациентки будет определен в медучреждении.

Пожар, в результате которого погибли двое запертых в комнате малышей, произошел 24 ноября 2023 год в поселке Мирный. Дети нашли спички и в процессе игры подожгли диван. Их мать оказалась психически больной.

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Женщину, которая заперла двух детей 2 и 3 лет дома в поселке Мирный Челябинской области и ушла в гости распивать алкоголь, направили на принудительное лечение в психдиспансер. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. Дети скончались от угарного газа, когда случайно подожгли диван. «По результатам проведенной психиатрической экспертизы установлено, что женщина страдает хроническим психическим расстройством, не могла и не может осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими. По решению суда к ней применены принудительные меры медицинского характера», — уточнили ГURA.RU в пресс-службе ведомства. Уголовное наказание было отменено, так как женщину признали невменяемой, а также представляющей опасность обществу или способной причинить вред. В пресс-службе ведомства отметили, что срок лечения пациентки будет определен в медучреждении. Пожар, в результате которого погибли двое запертых в комнате малышей, произошел 24 ноября 2023 год в поселке Мирный. Дети нашли спички и в процессе игры подожгли диван. Их мать оказалась психически больной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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