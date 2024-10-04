В Челябинске мать погибших на пожаре детей отправили на принудительное лечение

У женщины обнаружили заболевание психики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Женщину, которая заперла двух детей 2 и 3 лет дома в поселке Мирный Челябинской области и ушла в гости распивать алкоголь, направили на принудительное лечение в психдиспансер. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. Дети скончались от угарного газа, когда случайно подожгли диван.

«По результатам проведенной психиатрической экспертизы установлено, что женщина страдает хроническим психическим расстройством, не могла и не может осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими. По решению суда к ней применены принудительные меры медицинского характера», — уточнили ГURA.RU в пресс-службе ведомства.

Уголовное наказание было отменено, так как женщину признали невменяемой, а также представляющей опасность обществу или способной причинить вред. В пресс-службе ведомства отметили, что срок лечения пациентки будет определен в медучреждении.

Пожар, в результате которого погибли двое запертых в комнате малышей, произошел 24 ноября 2023 год в поселке Мирный. Дети нашли спички и в процессе игры подожгли диван. Их мать оказалась психически больной.