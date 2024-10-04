В выходные Свердловскую область накроет облаками

«Уральский гидрометцентр»: в выходные в Свердловской области будет облачно
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Рабочий визит первого Заместителя Губернатора Свердловской области Алексея Орлова в Каменск-Уральский. Свердловская область, облако, выбросы, туман, производство
В Екатеринбурге днем 5 октября ожидается до +15 градусов Фото:

В Свердловской области днем 5 и 6 октября на небе будет переменная облачность. По ночам температура может опуститься до +3 градусов. Прогноз на выходные озвучили синоптики «Уральского гидрометцентра».

«5 октября в Свердловской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем температура достигнет 10-15 градусов тепла, а ночью 0, +5 градусов. 6 октября увеличение облачности, местами кратковременный дождь, температура ночью +3, +8 градусов, днем 10-15 градусов тепла», — сказано в официальном telegram-канале метеорологов.

В Екатеринбурге 5 октября днем воздух прогреется до +14 градусов, а ночью до +2 градусов. 6 октября ожидается слабый дождь днем, ночью температура будет на отметке +7 градусов, а днем +13 градусов.

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В Свердловской области днем 5 и 6 октября на небе будет переменная облачность. По ночам температура может опуститься до +3 градусов. Прогноз на выходные озвучили синоптики «Уральского гидрометцентра». «5 октября в Свердловской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем температура достигнет 10-15 градусов тепла, а ночью 0, +5 градусов. 6 октября увеличение облачности, местами кратковременный дождь, температура ночью +3, +8 градусов, днем 10-15 градусов тепла», — сказано в официальном telegram-канале метеорологов. В Екатеринбурге 5 октября днем воздух прогреется до +14 градусов, а ночью до +2 градусов. 6 октября ожидается слабый дождь днем, ночью температура будет на отметке +7 градусов, а днем +13 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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