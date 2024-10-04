В выходные Свердловскую область накроет облаками

В Свердловской области днем 5 и 6 октября на небе будет переменная облачность. По ночам температура может опуститься до +3 градусов. Прогноз на выходные озвучили синоптики «Уральского гидрометцентра».
«5 октября в Свердловской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем температура достигнет 10-15 градусов тепла, а ночью 0, +5 градусов. 6 октября увеличение облачности, местами кратковременный дождь, температура ночью +3, +8 градусов, днем 10-15 градусов тепла», — сказано в официальном telegram-канале метеорологов.
В Екатеринбурге 5 октября днем воздух прогреется до +14 градусов, а ночью до +2 градусов. 6 октября ожидается слабый дождь днем, ночью температура будет на отметке +7 градусов, а днем +13 градусов.
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